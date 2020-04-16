Ερυθρός Σταυρός: Η πανδημία ενδέχεται να προκαλέσει μεγάλες αναταραχές σε όλη τη Μέση Ανατολη

Η εξάπλωση του κορωνοϊού σε όλη τη Μέση Ανατολή απειλεί να καταστρέψει τη ζωή εκατομμυρίων εκτοπισμένων ανθρώπων σε ζώνες συγκρούσεων και παράλληλα θα μπορούσε να τροφοδοτήσει εκτεταμένες κοινωνικο-οικονομικές αναταραχές, υποστήριξε σήμερα η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ICRC) .

Οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας και το lockdown που επιβάλλονται ως μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, ήδη καθιστούν δύσκολο, έως αδύνατο για πολλούς να εξασφαλίσουν τα προς το ζην στις οικογένειές τους, προσθέτει η ICRC.

Στην ανακοίνωσή του–στην οποία κάνει ιδιαίτερη μνεία στη Συρία, το Ιράκ, την Υεμένη, τη Γάζα, τον Λίβανο και την Ιορδανία–ο διεθνής οργανισμός με έδρα τη Γενεύη καλεί τις αρχές στην ταραχώδη κι ευμετάβλητη αυτή περιοχή να προετοιμαστούν για ένα «δυνητικά καταστροφικό επακόλουθο» και για έναν «κοινωνικοοικονομικό σεισμό».

«Η Μέση Ανατολή αντιμετωπίζει σήμερα τις δίδυμες απειλές της πιθανής μαζικής μετάδοσης του κορονοϊού σε ζώνες συγκρούσεων και μία υποφώσκουσα κοινωνικοοικονομική αναταραχή. Και οι δύο κρίσεις θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες», τονίζει ο Φαμπρίτσιο Καρπόνι διευθυντής του γραφείου της ICRC για την Εγγύς και Μέση Ανατολή.

Στο κείμενό της ανακοίνωσης της ICRC δεν αναφέρεται μεν το Ιράν, χώρα της περιοχής την οποία σαρώνει με ιδιαίτερη δριμύτητα η πανδημία, ωστόσο εκπρόσωπός του δήλωσε ότι υποστηρίζει την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο.

Εκατομμύρια στη Μέση Ανατολή ήδη στερούνται υγειονομικής περίθαλψης, τροφίμων, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις, όπου οι τιμές αυξάνονται και οι υποδομές έχουν καταστραφεί, ανέφερε η ICRC.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ενημερώνει παράλληλα πως έχει παραδώσει τα πρώτα κιτ υγιεινής και υλικό προσωπικής προστασίας στις κεντρικές φυλακές που ανήκουν στη μέριμνα του υπουργείου Εσωτερικών της Συρίας. Ο Καρμπόνι είχε διατυπώσει εμμέσως το αίτημά του αυτό στις αρχές της Δαμασκού σε συνέντευξή του στο Reuters τον περασμένο μήνα, τονίζοντας πως οι κρατούμενοι είναι πιο ευάλωτη ομάδα στη διάδοση του ιού από τον γενικό πληθυσμό.

Προστατευτικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων απολυμαντικών, έχει επίσης δοθεί σε υποδομές υγείας και κέντρα κράτησης σε όλο το Ιράκ, που αριθμεί πάνω από 45.000 κρατούμενους, ανέφερει στην ανακοίνωσή του η ICRC.

Στην Υεμένη, όπου η υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στρατιωτική συμμαχία έχει κηρύξει εκεχειρία στη σύγκρουσή της με το κίνημα Χούθι, που υποστηρίζεται από το Ιράν, η ICRC ανακοίνωσε πως : «η υποστήριξή μας σε νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα αιμοκάθαρσης περιλαμβάνει πλέον και τη βοήθεια στις προετοιμασίες για την πρόληψη του COVID-19».

Στη Λωρίδα της Γάζας, όπου διαμένουν σε ασφυκτικές συνθήκες περίπου δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, η ICRC δήλωσε ότι παρείχε 20.000 μάσκες και άλλο υλικό προσωπικής προστασίας στην Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Τρεις από τις πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις παροχής βοήθειας της ICRC παγκοσμίως κατά της περσινή χρονιά εντοπίζονταν στη Μέση Ανατολή — ιδιαίτερα στη Συρία, την Υεμένη και το Ιράκ. Σχεδόν 40 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια μόνο σε αυτές τις τρεις χώρες, αναφέρει η διεθνής οργάνωση.

Ο περιφερειακός προϋπολογισμός της ICRC φέτος ανέρχεται σε 565,5 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (585,34 εκατομμύρια δολάρια) και περισσότερο από το ένα τρίτο από αυτά προορίζεται για τη Συρία.

«Θελουμε τους επόμενους μήνες να αυξήσουμε τη στήριξή μας σε όλη την περιοχή, ειδικά σε ανθρώπους που ενδέχεται να πληγούν δριμύτερα, όπως οι εργαζόμενοι με χαμηλό εισόδημα, οι γυναίκες που φροντίζουν τα νοικοκυριά, οι αγρότες και τα άτομα με αναπηρίες», ανέφερεται στην ανακοίνωση της ICRC.