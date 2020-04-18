Σαρώνει το αρνί και η μαγειρίτσα delivery – Δεν προλαβαίνουν τα μηχανάκια

Η καραντίνα κι ο κορονοϊός έφεραν αναγκαστικά και τον νέο τρόπο που θα γιορτάσουμε φέτος αυτό το μοναδικό, από όλες τις απόψεις Πάσχα. Και μπορεί η απαγόρευση των συναθροίσεων και των μετακινήσεων να μας φρενάρουν στο να γιορτάσουμε την πιο σημαντική, παραδοσιακή ελληνική γιορτή όμως το delivery ήρθε κι έγινε μέσα σε λίγες ημέρες, η απόλυτη τάση που θα σώσει το πασχαλινό μας τραπέζι.

Όπως αναφέρουν τα dikaiologitika.gr από 6 έως 9 ευρώ η μερίδα και με προκρατήσεις που ξεκίνησαν ήδη από την Κυριακή των Βαΐων οι υπηρεσίες delivery των εστιατορίων για μαγειρίτσα και αρνί αλλά και για τα υπόλοιπα εδέσματα του Πασχαλινού τραπεζιού έχουν πάρει αυτές τις ημέρες φωτιά.

Ο Αντώνης Δεληολάνης, ιδιοκτήτης του εστιατορίου « Δεληολάνης Μαγειρευτά» στην λεωφόρο Συγγρού, μας είπε πως σήμερα η υπηρεσία delivery θα δουλεύει τουλάχιστον μέχρι τη 01.00 και αύριο τουλάχιστον μέχρι τις 22.00. « Από τότε που ξεκίνησε η καραντίνα ο κόσμος πραγματικά τιμάει το delivery και ειδικά στις πιο γιορτινές ημέρες που δεν μπορεί να βγει έξω αλλά θέλει να φάει καλά και την ίδια στιγμή να φέρει και κάτι από το έξω…. μέσα στο σπίτι του» μας εξήγησε εν μέσω εντατικής εργασίας στην κουζίνα και πρόσθεσε: « Σκεφτείτε ότι την 25η Μαρτίου έδωσα με delivery 135 κιλά μπακαλιάρο!» Ο κος Δεληολάνης απασχολεί αυτές τις ημέρες τέσσερις διανομείς με μηχανάκια για να παραδίδουν τις παραγγελίες. Όπως μας είπε, οι προ-κρατήσεις ξεκίνησαν από την Κυριακή των Βαΐων.

Στους ίδιους ίδιο εντατικούς ρυθμούς βρίσκονται κι οι εργαζόμενοι στο εστιατόριο «Κατσαρόλα στην λεωφόρο Αλεξάνδρας , ιδιοκτησίας επίσης του κου Δεληολάνη. Και στα δύο εστιατόρια, η μερίδα της μαγειρίτσας κοστίζει € 6 (σούπα των 240 ml) και το αρνί ή κατσικάκι μερίδα με την γαρνιτούρα του (ρύζι ή πατάτες) 9 ευρώ. To ίδιο κοστίζει και μια μερίδα κοκορέτσι γιαννιώτικο.

Delivery μέχρι και στο φυλάκιο της Βουλής

Ο κος Δεληολάνης αναφέρθηκε και στην μεγάλη παραγγελία των υπαλλήλων στο φυλάκιο στη Βουλή αλλά και στην εξίσου μεγάλη από το προσωπικό του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, παραγγελίες που αφορούν 12 και 15 άτομα αντίστοιχα και που το κατάστημα μου επιμελείται με μεγάλη φροντίδα για να «γλυκαθούν» κι αυτοί που θα δουλεύουν ανήμερα το Πάσχα.

Από την κουζίνα του εστιατορίου «Πατρικό» στην Καλλιθέα μας είπαν πως η μαγειρίτσα έχει φύγει όλη από χθες το βράδυ και τώρα κοιτάνε να βάλουν και νέες παρτίδες στην κατσαρόλα. Όπως μας είπαν, από χτες το βράδυ έχουν ετοιμάσει ήδη 100 μερίδες μαγειρίτσας. Οι προκρατήσεις εδώ σε αρνί και μαγειρίτσα ξεκίνησαν από την Μεγάλη Δευτέρα και μέχρι στιγμής έχουν ψηθεί ήδη 8 αρνιά.

Οι τιμές για τα πασχαλινά εδέσματα σε αυτό το εστιατόριο είναι οι εξής: αρνάκι στον φούρνο – 28€ / κιλό, κοκορέτσι χειροποίητο – 9€ / μερίδα ενώ υπάρχουν κι άλλα κρέατα όπως τα χοιρινά πανσετάκια προ 6,5€ η μερίδα και φυσικά σαλάτες, πατάτες, ψωμί ζυμωτό στον ξυλόφουρνο κ.τ.λ.

Κι η Θεσσαλονίκη στο χορό του delivery μαγειρίτσας

Φωτιά έχουν πάρει τα μηχανάκια και στη Θεσσαλονίκη. Όπως μας είπε ο κος Ανδρέας Μπαλλής ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Σούπες Πατσάς 92», ο ίδιος δούλευε πάντα…δυνατά με την υπηρεσία delivery όπως και τα περισσότερα εστιατόρια και ταβέρνες στην Θεσσαλονίκη όπου το delivery είναι από τις πιο διαδεδομένες και αγαπημένες υπηρεσίες των Θεσσαλονικιών.

Φέτος όμως, κυριολεκτικά ο κόσμος στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα εστιατόρια για το τραπέζι της Ανάστασης και της Κυριακής του Πάσχα.

Οι προπαραγγελίες έχουν κι εδώ ξεκινήσει τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα και ο κόσμος παραγγέλνει μαγειρίτσα προς €7 για το βράδυ της Ανάστασης, αρνάκι φρικασέ στην ίδια τιμή αλλά και μερίδα αρνί για την Κυριακη επίσης στην ίδια τιμή. Ο ίδιος απασχολεί τρεις υπαλλήλους delivery και ήδη παραδίδει ασταμάτητα μερίδες σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέχρι αύριο θα έχουν ψηθεί τουλάχιστον 30 αρνιά!