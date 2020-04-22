ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 21:43
22.04.2020 09:30

Το «Σκόιλ Ελικικού», ο Γιάννης Βρούτσης και η Επιθεώρηση Εργασίας στα γραφεία της ΕΦ.ΣΥΝ

«Χρυσά Voucher»: Μια καλή μέρα για τη δημοσιογραφία - Oταν ο τύπος κάνει σωστά τη δουλειά του - Media

 

Το χθεσινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» ήταν αφιερωμένο στα… voucher και την τηλεκατάρτιση-φιάσκο, με τα «Σκοιλ Ελικικού», τα «Μέτζη του νεουκτη» και άλλα τέτοια ακαταλαβίστικα.

Κατά γενική ομολογία η εφημερίδα άσκησε σφοδρή κριτική στον Γιάννη Βρούτση για τα προγράμματα τηλεκατάρτισης. 

To χθεσινό πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών

Λίγο αργότερα κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας… πήγε στα γραφεία της εφημερίδας για έλεγχο. 

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η εφημερίδα, γράφοντας αναλυτικά στην ιστοσελίδα της: «Έλεγχος στα γραφεία της Εφημερίδας των Συντακτών, στην Κολοκοτρώνη 8, πραγματοποιήθηκε από υπαλλήλους της Επιθεώρησης Εργασίας το μεσημέρι της Τρίτης. Κατά τον έλεγχο στα γραφεία της ΕφΣυν, βρίσκονταν δύο εργαζόμενοι, μέλη του νόμιμου προσωπικού ασφαλείας, τα ονόματα των οποίων κατέγραψαν οι επιθεωρητές. Οι υπάλληλοι, αφού εξέτασαν τον χώρο των γραφείων, αποχώρησαν από την εφημερίδα».

Ο έλεγχος μπορεί να είναι ήταν τυχαίος. Ωστόσο προκαλεί εντύπωση το timing που το ΣΕΠΕ πήγε στα γραφεία της εφημερίδας την ώρα μάλιστα που είχε δοθεί η εικόνα ότι θα «πάγωνε» επί της ουσίας η λειτουργία της Επιθεώρησης Εργασίας. 

