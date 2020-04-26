search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 17:27
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.04.2020 05:32

«Καμπανάκι» Health Canada για τη χρήση φαρμάκων κατά της ελονοσίας στον κορωνοϊό

26.04.2020 05:32
«Καμπανάκι» Health Canada για τη χρήση φαρμάκων κατά της ελονοσίας στον κορωνοϊό - Media

 

Το Health Canada εξέδωσε χθες Σάββατο προειδοποίηση κατά της χρήσης των φαρμάκων κατά της ελονοσίας υδροξυχλωροκίνη και χλωροκίνη για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση της Covid-19.

Το καναδικό υπουργείο Υγείας σημειώνει στη διεύθυνση http://pdf.reuters.com/htmlnews/htmlnews.asp?i=43059c3bf0e37541&u=urn:newsml:reuters.com:20200426:nCNW4tyQKa ότι τα δύο αυτά φάρμακα μπορεί να έχουν σοβαρές παρενέργειες, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών προβλημάτων καρδιακού ρυθμού. Το υπουργείο συνιστά τη χρήση των δύο φαρμάκων μόνον αν χορηγηθούν από γιατρό.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ εξέδωσε την Παρασκευή και αυτή προειδοποίηση κατά της χρήσης φαρμάκων κατά της ελονοσίας σε ασθενείς της Covid-19.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kinisi kifisos 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έξοδος Αγίου Πνεύματος: Όπου φύγει φύγει οι εκδρομείς – Μποτιλιάρισμα 12 χλμ στον Κηφισό – Γεμάτα τα ΚΤΕΛ, «βουλιάζουν» τα λιμάνια

opekepe sillifthentes kriti – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι πρώτοι κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

medvedev
ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: H EE «να βγάλει τον σκασμό» για τη συντριβή του ρωσικού drone – Οι πολίτες της «δεν θα μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι»

akinita_0801_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές πώλησης και ενοικίασης – Ποιες περιοχές πρωταγωνιστούν

mpeos_2204_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αχιλλέας Μπέος: Δεν τον χάλασε που αποζημιώνει δημοσιογράφους για το «άπλυτοι, βρομιάρηδες, σκουπίδια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

doudwnis loverdos thewni theodorikakos
ΚΑΛΧΑΣ

Το δίλημμα για τις εκλογές, η ταραχή ΠΑΣΟΚ με τα γκάλοπ, ο Λοβέρδος και η Άννα, η «Masia» του Τσίπρα, η πίεση Θεοδωρικάκου στα σούπερ μάρκετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 17:27
kinisi kifisos 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έξοδος Αγίου Πνεύματος: Όπου φύγει φύγει οι εκδρομείς – Μποτιλιάρισμα 12 χλμ στον Κηφισό – Γεμάτα τα ΚΤΕΛ, «βουλιάζουν» τα λιμάνια

opekepe sillifthentes kriti – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι πρώτοι κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

medvedev
ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: H EE «να βγάλει τον σκασμό» για τη συντριβή του ρωσικού drone – Οι πολίτες της «δεν θα μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι»

1 / 3