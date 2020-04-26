«Καμπανάκι» Health Canada για τη χρήση φαρμάκων κατά της ελονοσίας στον κορωνοϊό

Το Health Canada εξέδωσε χθες Σάββατο προειδοποίηση κατά της χρήσης των φαρμάκων κατά της ελονοσίας υδροξυχλωροκίνη και χλωροκίνη για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση της Covid-19.

Το καναδικό υπουργείο Υγείας σημειώνει στη διεύθυνση http://pdf.reuters.com/htmlnews/htmlnews.asp?i=43059c3bf0e37541&u=urn:newsml:reuters.com:20200426:nCNW4tyQKa ότι τα δύο αυτά φάρμακα μπορεί να έχουν σοβαρές παρενέργειες, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών προβλημάτων καρδιακού ρυθμού. Το υπουργείο συνιστά τη χρήση των δύο φαρμάκων μόνον αν χορηγηθούν από γιατρό.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ εξέδωσε την Παρασκευή και αυτή προειδοποίηση κατά της χρήσης φαρμάκων κατά της ελονοσίας σε ασθενείς της Covid-19.