ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 15:31
28.04.2020 04:51

Ρούζβελτ: Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο του τρόμου – Τα κρούσματα κορωνοϊού πλησιάζουν τα 1.000! (Photos/Video)

Ρούζβελτ: Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο του τρόμου - Τα κρούσματα κορωνοϊού πλησιάζουν τα 1.000! (Photos/Video) - Media

 

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό στις τάξεις του πληρώματος αμερικανικού αεροπλανοφόρου έφθασε τα 969, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ενώ το σκάφος παραμένει αγκυροβολημένο στα ανοικτά της νήσου Γκουάμ, στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Από τα μέλη του πληρώματος του USS Theodore Roosevelt που προσβλήθηκαν από τον SARS-CoV-2, τα 14 έχουν ιαθεί, διευκρίνισε το αμερικανικό γενικό επιτελείο ναυτικού.

Το ξέσπασμα πάνω στο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Ρούζβελτ μετατράπηκε σε πολιτικό ματς στις ΗΠΑ, αφού αποκαλύφθηκε πως ο κυβερνήτης του ζητούσε με επείγουσα επιστολή του βοήθεια από την ιεραρχία, καθώς ο κορονοϊός εξαπλωνόταν με γοργούς ρυθμούς στο πλοίο του. Η επιστολή διέρρευσε σε μέσα ενημέρωσης και ο κυβερνήτης, ο πλοίαρχος Μπρετ Κροζίερ, απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του στις αρχές Απριλίου.

Μετά την αμφιλεγόμενη απομάκρυνση του αξιωματικού, ο υπηρεσιακός υπουργός Ναυτικού Τόμας Μόντλι αναγκάστηκε με τη σειρά του να παραιτηθεί, όταν διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης ηχητικό απόσπασμα ομιλίας του κατά τη διάρκεια της οποίας επέπληττε τον αξιωματικό απευθυνόμενος στο ίδιο του το πλήρωμα, αποκαλώντας τον ανόητο.

Όταν ο Κροζίερ κατέβηκε από το πλοίο, το πλήρωμά του τον τίμησε επευφημώντας τον παρατεταμένα. Ο πλοίαρχος επαινείται από αρκετούς στις ΗΠΑ διότι ανέλαβε πρωτοβουλία και δεν δίστασε να θέσει την καριέρα του σε κίνδυνο για να προστατεύσει τα σχεδόν 5.000 στελέχη των ένοπλων δυνάμεων υπό τη διοίκησή του.

Μετά την αποχώρηση του Κροζίερ — ο πλοίαρχος έχει επίσης μολυνθεί — από το αεροπλανοφόρο, ένας ναύτης του υπέκυψε στην ασθένεια COVID-19.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει βρεθεί στο μεταξύ αντιμέτωπο με ξέσπασμα πάνω σε δεύτερο πολεμικό, το USS Kidd, στο οποίο είχαν αναφερθεί 47 επιβεβαιωμένα κρούσματα ως χθες

