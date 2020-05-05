Απάντηση Τασούλα στον Τσίπρα για τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής και επιστολική ψήφο

Ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και στις κατηγορίες του για τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου, υπεραμύνθηκε του τρόπου λειτουργίας της Βουλής επικαλούμενος και τις ομόφωνες αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων.

Ο κ. Τασούλας απέρριψε τις αιτιάσεις για παραβίαση του συντάγματος ενώ μίλησε για μια «αμήχανη» κοινοβουλευτική διαδικασία που ξεκίνησε λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και για τον καλύτερο συνδυασμό που έγινε ώστε και η βουλή να μην κλείσει και οι βουλευτές να μπορούν να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο.

Παράλληλα επεσήμανε, ότι στην Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη με πλήρη σύνθεση θα γίνει καλύτερος συνδυασμός όλων των παραγόντων για να είναι πιο εκτεταμένη η λειτουργία της Βουλής.

«Οι αποφάσεις μας για τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής ήταν αμήχανες. Δεν ήμασταν συνηθισμένοι, ούτε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιες πρωτόγνωρες καταστάσεις. Η αμηχανία έπρεπε να αντικαταστήσει την πολυμηχανία, με προτεραιότητα την υγειονομική προστασία των εργαζομένων αλλά και μιας κοινωνίας που τα είχε χαμένα. Έπρεπε να εκπέμψουμε και ένα μήνυμα σε αυτή τη κοινωνία που τα είχε χαμένα, κρατώντας τη Βουλή ανοιχτή», υπογράμμισε ο κ. Τασούλας.

Ο πρόεδρος της Βουλής, υπεραμύνθηκε της απόφασης για την ψήφιση νομοσχεδίων με επιστολική ψήφο, διευκρινίζοντας ότι, «αποφασίστηκε να μην γίνει χρήση του συντάγματος που επιτρέπει να νομοθετούν οι επιτροπές.

«Το σύνταγμα επιτρέπει να νομοθετούν οι επιτροπές. Αυτή τη δυνατότητα την αποποιηθήκαμε. Είπαμε ότι για τον τρόπο λειτουργίας της βουλής και τις ονομαστικές ψηφοφορίες θα υπάρχει το τεκμήριο να ψηφίζουν οι εισηγητές για τα νομοσχέδια και αν τεθεί θέμα ονομαστικής ψηφοφορίας να γίνεται με ανοικτό σύστημα και συμπληρωματικά να βάλουμε την επιστολική ψήφο κατά αναλογία», τόνισε και πρόσθεσε:

«Το σύνταγμα δεν ορίζει επιστολική ψήφο, αλλά τον τρόπο ψηφοφορίας των βουλευτών που βρίσκονται στο εξωτερικό. Εμείς διευρύναμε την επιστολική ψήφο και προσθέσαμε στο Κανονισμό της Βουλής και το δικαίωμα και άλλων κατηγοριών βουλευτών να ψηφίζουν, όπως οι εγκυμονούσες».

«Αποφασίστηκε μια ευέλικτη προσαρμοστικότητα σε αυτή τη «κλεισούρα» ώστε να ψηφίζουν συμπληρωματικά με επιστολική ψήφο οι βουλευτές. Είναι μια διαχείριση της λειτουργίας της Βουλής σε αυτή τη «κλεισούρα που ξεκίνησε αμήχανα, και κοιτάμε να γίνει πιο εκτεταμένη. Πρώτη φορά ψηφίζουμε με κλεισούρα. Καλύτερος συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων, δεν μπορούσα να κάνω», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Βουλής και συμπλήρωσε:

«Ελπίζω στη Διάσκεψη των Προέδρων να βρούμε καλύτερους συνδυασμούς και δεν θα αδικείται ο πρόεδρος της Βουλής καταλογίζοντας του παραβίαση του συντάγματος».

Ο πρόεδρος της Βουλής κατέληξε:

«Δεν μπορούσαν να μείνουν αυτά αναπάντητα. Στη Διάσκεψη των Προέδρων που θα συνεδριάσει σε πλήρη σύνθεση, θα βρούμε τον καλύτερο τρόπο λειτουργίας της Βουλής η οποία κάθε στιγμή έχει τον κίνδυνο που πρέπει να αποτρέψουμε και που ευτυχώς δεν είναι συνταγματικός αλλά είναι κίνδυνος της δημόσιας υγείας».