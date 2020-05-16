«Καμπανάκι» meteo.gr για την υπεριώδη ακτινοβολία – «Απαραιτήτως αντηλιακό σαν να είναι Ιούλιος»

Σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία σήμερα. Οι υψηλότερες τιμές της (36-39 βαθμοί), σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), αναμένονται στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας (Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο), ενώ τοπικά στη Νότια Κρήτη και στη Ρόδο το θερμόμετρο θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Κεντρική Μακεδονία αναμένονται στους 33 έως 35 βαθμούς.

Καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα οδηγήσουν πολλούς στις παραλίες, το ΕΑΑ-meteo υπενθυμίζει ότι όλοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, επειδή ο δείκτης επικινδυνότητας της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) θα είναι ασυνήθιστα υψηλός για την εποχή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες η συγκέντρωση του όζοντος -που λειτουργεί ως προστατευτική ασπίδα απέναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία- πάνω από τη χώρα μας έχει πέσει σε πολύ χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Οι τιμές του δείκτη UV που αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στη Νότια Ελλάδα, θα είναι ίσες με αυτές που παρατηρούνται συνήθως τον Ιούλιο, οπότε καταγράφονται οι μέγιστες τιμές του έτους. Συνεπώς όσοι εξορμήσουν στις παραλίες, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα αντηλιακά τους με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν και το καλοκαίρι και να μην εκτεθούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στον ήλιο. Προτείνεται η χρήση αντηλιακού με δείκτη προστασίας μεγαλύτερο του 15, καθώς επίσης καπέλου, γυαλιών ηλίου και ρούχων. Ακόμη πρέπει να αποφευχθεί η έκθεση των μικρών παιδιών στον ήλιο, ιδίως μεταξύ των ωρών 11π.μ. – 3 μ.μ..

Οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξεπερνούν τα πέντε μποφόρ, ενώ οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, συμβάλλοντας στη μείωση της ορατότητας.