ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 13:39
16.05.2020 08:26

«Καμπανάκι» meteo.gr για την υπεριώδη ακτινοβολία – «Απαραιτήτως αντηλιακό σαν να είναι Ιούλιος»

Σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία σήμερα. Οι υψηλότερες τιμές της (36-39 βαθμοί), σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), αναμένονται στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας (Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο), ενώ τοπικά στη Νότια Κρήτη και στη Ρόδο το θερμόμετρο θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Κεντρική Μακεδονία αναμένονται στους 33 έως 35 βαθμούς.

Καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα οδηγήσουν πολλούς στις παραλίες, το ΕΑΑ-meteo υπενθυμίζει ότι όλοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, επειδή ο δείκτης επικινδυνότητας της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) θα είναι ασυνήθιστα υψηλός για την εποχή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες η συγκέντρωση του όζοντος -που λειτουργεί ως προστατευτική ασπίδα απέναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία- πάνω από τη χώρα μας έχει πέσει σε πολύ χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Οι τιμές του δείκτη UV που αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στη Νότια Ελλάδα, θα είναι ίσες με αυτές που παρατηρούνται συνήθως τον Ιούλιο, οπότε καταγράφονται οι μέγιστες τιμές του έτους. Συνεπώς όσοι εξορμήσουν στις παραλίες, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα αντηλιακά τους με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν και το καλοκαίρι και να μην εκτεθούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στον ήλιο. Προτείνεται η χρήση αντηλιακού με δείκτη προστασίας μεγαλύτερο του 15, καθώς επίσης καπέλου, γυαλιών ηλίου και ρούχων. Ακόμη πρέπει να αποφευχθεί η έκθεση των μικρών παιδιών στον ήλιο, ιδίως μεταξύ των ωρών 11π.μ. – 3 μ.μ..

Οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξεπερνούν τα πέντε μποφόρ, ενώ οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, συμβάλλοντας στη μείωση της ορατότητας.

von-der-leyen

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν παραδέχτηκε πως οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κοστίζουν στην ΕΕ περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ ανά ημέρα.

ntalika_evia.jpg
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: To GPS… «σφήνωσε» νταλίκα σε δρόμο – Έκοψαν κάγκελο για να την «ελευθερώσουν»

P90638829_highRes_modern-mini-history
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το σύγχρονο MINI έκλεισε 25 χρόνια ιστορίας

panagopoulou-nosokomeio-new
LIFESTYLE

Βάσια Παναγοπούλου: Στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης – «Θα κινηθώ νομικά» (Video)

efimerides_typos_periodika_2904_1920-1080_new
MEDIA

Ελληνικά ΜΜΕ: Πτώση 11,7% στις πωλήσεις του ημερήσιου Τύπου μέσα σε ένα χρόνο – Σχεδόν εννέα μονάδες η κάμψη στα περιοδικά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kopsimo-louloudiou
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

kalxas-124218
ΚΑΛΧΑΣ

Η ασπίδα σε Σκέρτσο και οι 23 δυσαρεστημένοι, το τηλέφωνο Τσίπρα – Φάμελλου και η Πρωτομαγιά, 3 νέα από τα γκάλοπ και οι βολές της αντιπολίτευσης στη ΔΕΗ

PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

