ΕΦΣΥΝ: Κερδοσκοπία σε βάρος καρκινοπαθών από ιδιωτικά θεραπευτήρια

Οχι μόνο δεν έβαλαν πλάτη τον καιρό της πανδημίας οι ιδιώτες πάροχοι υγείας, αλλά κερδοσκοπούν σε βάρος των ασθενών. Μία με το τεστ του κορονοϊού, που ο καθένας χρεώνει όπως επιθυμεί (από 100 έως 300 ευρώ) αφού η κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει αφήσει το τοπίο αρρύθμιστο, και τώρα με τις ακτινοθεραπείες, για τις οποίες παρανόμως απαιτούν από τους ασθενείς να καταβάλουν επιπλέον αποζημίωση για πράξεις που καλύπτονται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών

Για το διαγνωστικό τεστ του νέου κορονοϊού «έχουμε καταγγελίες ότι όσοι ασθενείς κάνουν τις θεραπείες τους στα ιδιωτικά θεραπευτήρια τούς χρεώνουν το τεστ 100, 200, 300 ευρώ! Ανάλογα το ιδιωτικό θεραπευτήριο, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει», λέει μιλώντας στην «Εφ.Συν.» η Ζωή Γραμματόγλου, πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών (ΚΕΦΙ) Αθηνών.

«Δεν ξέρω τι θα κάνει το υπουργείο και από πού θα βρει τα χρήματα, δεν μπορούν όμως οι ασθενείς, δεν αντέχουν να πληρώνουν! Οφείλουν να εντάξουν το τεστ του νέου κορονοϊού στις εξετάσεις που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ. Ακούν στο υπουργείο;» διερωτάται.

Οσον αφορά την ακτινοθεραπεία, με επιστολή της στις 16 Απριλίου προς τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια η Διοικούσα Επιτροπή της Ελληνικής Πλατφόρμας Διαλόγου «All.Can Greece», για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας, καταγγέλλει ότι «τα ιδιωτικά κέντρα απαιτούν, παρανόμως, από τους ασθενείς να καταβάλλουν επιπλέον αποζημίωση».

Ετσι, όσοι έχουν τη δυνατότητα εξαναγκάζονται να καταβάλλουν την παραπάνω χρέωση και όσοι δεν την έχουν δεν προχωρούν στην κρίσιμη για την εξέλιξη της υγείας τους θεραπεία! Κοινώς όπου φτωχός και η μοίρα του.

Οπως εξηγείται στην επιστολή που υπογράφουν 11 κορυφαίοι επιστήμονες της χώρας στον τομέα της ογκολογίας (παθολογίας, χειρουργικής, ακτινοθεραπευτικής) και της αιματολογίας καθώς και η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), «ενώ τα ακτινοθεραπευτικά τμήματα των νοσοκομείων λειτουργούν κανονικά από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα, έχουν αραιώσει τα ραντεβού για την αποφυγή του συγχρωτισμού μεγάλου αριθμού ασθενών. Αυτό αναπόφευκτα οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερες αναμονές».

Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος καρκινοπαθών εν γνώσει του υπουργείου

Για τη μείωση των αναμονών, σύμφωνα με την «All.Can Greece» «οι ασθενείς «θεωρητικά» έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στα ιδιωτικά κέντρα, τα οποία βάσει νόμου (ΦΕΚ Β’ 2408/31-08-2012) αποζημιώνονται πλήρως για τις ακτινοθεραπευτικές υπηρεσίες (στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας/ακτινοχειρουργικής), που παρέχουν, για δε τις υπόλοιπες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές οι ασθενείς οφείλουν να πληρώσουν μόνο την αμοιβή του γιατρού. Εν τούτοις, επειδή τα ιδιωτικά κέντρα απαιτούν, παρανόμως, από τους ασθενείς να καταβάλλουν επιπλέον αποζημίωση, οι ασθενείς εξαναγκάζονται να πληρώσουν, ενώ πολλοί στερούνται αυτής της δυνατότητας αν δεν μπορούν να καλύψουν το ποσόν που τους ζητείται».

Οι επιστήμονες και οι εκπρόσωποι των ογκολογικών ασθενών ζητούν από τον υπουργό Υγείας «να παρέμβει όπως οφείλει και να απαιτήσει την εφαρμογή του νόμου από τα ιδιωτικά θεραπευτήρια ώστε οι ασθενείς να μπορούν να αρχίζουν την ακτινοθεραπεία εντός του προβλεπόμενου χρόνου».

«Μην ξεχνάμε ότι η μάχη με τον καρκίνο είναι ένας γολγοθάς, με χειρουργεία, χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες. Είναι μία πραγματική απειλή ζωής, πάνω στην οποία έρχεται να προστεθεί ο κορονοϊός. Απαιτείται λοιπόν από το κράτος σεβασμός στον ασθενή», μας λέει ο δρ Γιώργος Πισσάκας, διευθυντής του ακτινοθεραπευτικού-ογκολογικού τμήματος του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας που είναι μεταξύ των υπογραφόντων την επιστολή. Εχει απαντήσει ο υπουργός Υγείας στην επιστολή της «All.Can Greece», τον ρωτάμε. «Οχι, καμία απάντηση δεν έχουμε λάβει».

«Οταν λέμε δημόσια ακτινοθεραπεία περιλαμβάνουμε και την ιδιωτική γιατί αποζημιώνεται», επισημαίνει ο Γ. Πισσάκας και εξηγεί: «Η αναγνώριση αυτής της ανάγκης από τον ΕΟΠΥΥ υπάρχει με νόμους που ορίζουν ότι ο ασθενής δεν πρέπει να πληρώνει τίποτα στο ιδιωτικό τομέα για τις κύριες θεραπείες, εκτός από την αμοιβή του γιατρού, για δε τη στερεοταξία (CyberKnife, gamma knife) δεν πληρώνει τίποτα, περιλαμβάνεται και η αμοιβή του γιατρού που είναι ενσωματωμένη στο ποσό του ΕΟΠΥΥ».

Εφαρμόζεται όμως αυτό; Οχι, απαντούν η Ζωή Γραμματόγλου και η Καίτη Αποστολίδου, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκινοπαθών (ΕΛΛΟΚ).

Η επίκαιρη ερώτηση του Ανδρέα Ξανθού για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας

Στην απαράδεκτη άρνηση του υπουργείου Υγείας να αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ το κόστος των τεστ, αναφέρεται ο Ανδρέας Ξανθός, πρώην υπουργός Υγείας, τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ με επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, τονίζοντας ότι «η μη συνταγογράφηση και αποζημίωση των τεστ μοριακού ελέγχου για τον SARS-CoV-2 έχει οδηγήσει σε ένα αρρύθμιστο και ασύδοτο τοπίο στον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα αισχροκέρδειας και να πληρώνουν οι ασθενείς από την τσέπη τους υπέρογκα ποσά για μια εξέταση που η Πολιτεία έχει προβλέψει να γίνεται υποχρεωτικά (π.χ. στο πλαίσιο του προεγχειρητικού ελέγχου)».

Ο τιμοκατάλογος και η μη τήρηση των νόμων

Για τη στερεοταξία οι ιδιώτες χρεώνουν 3.500-5.000 ευρώ τον ασθενή, ενώ λαμβάνουν 5.500-7.500 από τον ΕΟΠΥΥ, μας λέει ο Γ. Πισσάκας.

Για μία ριζική ακτινοθεραπεία, για την οποία αποζημιώνονται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ, ζητούν από 1.200 έως 2.000, συν την αμοιβή του γιατρού που προβλέπει ο νόμος, ενώ για την ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης της δέσμης (IMRT) και την ογκομετρικά διαμορφούμενη τοξοειδή ακτινοθεραπεία (VMAT), δυο σύγχρονες θεραπείες που και αυτές αποζημιώνονται 100% από τον ΕΟΠΥΥ, χρεώνουν 1.600 – 2.500 ευρώ τον ασθενή επιπλέον της προβλεπόμενης από τον νόμο αμοιβής του γιατρού, προσθέτει.

«Το κράτος δεν το γνωρίζει; Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά», ρωτάει και απαντάει μόνος του ο δρ Πισσάκας. Εν τω μεταξύ, οι ιδιώτες από το 2017 και μετά δεν υπόκεινται σε υποχρεωτικές επιστροφές (clawback) για τις θεραπείες των καρκινοπαθών, σημειώνει η Ζ. Γραμματόγλου. Επομένως μιλάμε για εξόφθαλμη κερδοσκοπία.

Η Ζωή Γραμματόγλου απευθύνθηκε στο υπουργείο Υγείας, μας λέει, και ζήτησε λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καρκινοπαθείς. Το υπουργείο την παρέπεμψε στον διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού του Οργανισμού, Θεοφάνη Ρηγάτο, ο οποίος της απάντησε «να καλούν στον ΕΟΠΥΥ οι ασθενείς». «Δεν είναι απάντηση αυτή», μας λέει η πρόεδρος του ΚΕΦΙ, «έχει τρόπο το υπουργείο Υγείας να εφαρμόσει τον νόμο για τις ακτινοθεραπείες και να βάλουν και το ποσό των τεστ να αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ». Για να ξαναθυμηθούμε τον Εμμανουήλ Ροΐδη, συμπληρώνει ο Γ. Πισσάκας, που έλεγε «Εις νόμος απαιτείται εις αυτήν την χώραν ο οποίος να επιτάσσει την εφαρμογήν όλων των υπολοίπων νόμων».

Η πρόταση για την ακτινοθεραπεία

Πριν 5 χρόνια η εικόνα της ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα ήταν αποκαρδιωτική, ο ασθενής ήταν αναγκασμένος να εισέρχεται σε χώρους με παλιά ταλαιπωρημένα μηχανήματα, εξηγεί ο δρ Πισσάκας. Σήμερα η εικόνα της δημόσιας ακτινοθεραπείας είναι διαφορετική, οι χώροι απέκτησαν σεβασμό στον ασθενή κυρίως λόγω των δωρεών γραμμικών επιταχυντών.

Ομως το πρόβλημα των αναμονών έρχεται και επανέρχεται συνεχώς, εξηγεί, «γιατί έχουμε λίγα μηχανήματα». Η χώρα μας θα έπρεπε να διαθέτει 6,5 μηχανήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους, άρα 72 αντί 32 μηχανημάτων. Αυτή τη στιγμή ο δημόσιος τομέας έχει το 64% των μηχανημάτων στη χώρα, με αναλογία 2,9 μηχανήματα ανά εκατομμύριο ασθενείς, ενώ ο ιδιωτικός τομέας διαθέτει το 36% των μηχανημάτων και είναι απαραίτητος.

Η λύση για τη δημόσια ακτινοθεραπεία, όπως έχει καταθέσει με προτάσεις της προς το υπουργείο Υγείας η Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, είναι:

Περισσότερες ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων, με ολοήμερη λειτουργία όλων των ακτινοθεραπευτικών τμημάτων.

Περισσότερα μηχανήματα: 11 νέα μηχανήματα, για τα οποία υπάρχουν οι χώροι, αντικαθιστώντας τα 7 παλιά που έχουν απομείνει.

Δημιουργία νέων κέντρων για την κάλυψη της επικράτειας με στόχο η απόσταση για κάθε ασθενή από το σπίτι του να μην υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα.

Ο λόγος γίνεται για τη δημιουργία 5 κέντρων με 10 γραμμικούς επιταχυντές με προτεραιότητα στη Λαμία και την Τρίπολη ώστε να μη μαζεύει η Αθήνα όλο τον κόσμο και της Πελοποννήσου με αποτέλεσμα μεγάλες αναμονές. Το συνολικό κόστος της πρότασης είναι 50 εκατομμύρια ευρώ. «Σκεφτείτε πόσες ζωές χάνονται για αυτά τα εκατομμύρια», αναφέρει ο δρ Πισσάκας.