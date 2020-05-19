search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 13:39
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.05.2020 09:57

Τι πρέπει να «τσεκάρετε» στο αντηλιακό σας πριν πάτε στη θάλασσα

Μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να χρησιμοποιήσετε ένα παλιό μπουκαλάκι με αντηλιακό, το οποίο έχει ακόμα μέσα αρκετή ποσότητα υγρού, αλλά γιατροί και δερματολόγοι προειδοποιούν πως κάτι τέτοιο κρύβει κινδύνους.

Πριν εφαρμόσετε το αντηλιακό επάνω σας και βγείτε στον ήλιο ήσυχοι ότι είστε προστατευμένοι, ελέγξτε την ημερομηνία λήξης του. Διαφορετικά, είναι πολύ πιθανό το αντηλιακό να έχει απωλέσει την ικανότητά του να σας προστατεύει από τις δυνητικά βλαβερές ακτίνες του ήλιου.

Τα αντηλιακά διαρκούν συνήθως από ένα έως τρία χρόνια, αλλά το καλύτερο είναι να μην το ριψοκινδυνεύσετε, αν δεν μπορείτε να βρείτε την σχετική ημερομηνία λήξης επάνω στο μπουκάλι ή το σωληνάριο.

Επίσης, η ισχύς του αντηλιακού εξαρτάται και από το πού έχει αποθηκευτεί από το περασμένο καλοκαίρι. Αν, για παράδειγμα, έχει μείνει στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου, τα δραστικά συστατικά του έχουν πιθανότατα αλλοιωθεί από τη ζέστη.

Πηγή: iatropedia

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

