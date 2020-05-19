Τι πρέπει να «τσεκάρετε» στο αντηλιακό σας πριν πάτε στη θάλασσα

Μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να χρησιμοποιήσετε ένα παλιό μπουκαλάκι με αντηλιακό, το οποίο έχει ακόμα μέσα αρκετή ποσότητα υγρού, αλλά γιατροί και δερματολόγοι προειδοποιούν πως κάτι τέτοιο κρύβει κινδύνους.

Πριν εφαρμόσετε το αντηλιακό επάνω σας και βγείτε στον ήλιο ήσυχοι ότι είστε προστατευμένοι, ελέγξτε την ημερομηνία λήξης του. Διαφορετικά, είναι πολύ πιθανό το αντηλιακό να έχει απωλέσει την ικανότητά του να σας προστατεύει από τις δυνητικά βλαβερές ακτίνες του ήλιου.

Τα αντηλιακά διαρκούν συνήθως από ένα έως τρία χρόνια, αλλά το καλύτερο είναι να μην το ριψοκινδυνεύσετε, αν δεν μπορείτε να βρείτε την σχετική ημερομηνία λήξης επάνω στο μπουκάλι ή το σωληνάριο.

Επίσης, η ισχύς του αντηλιακού εξαρτάται και από το πού έχει αποθηκευτεί από το περασμένο καλοκαίρι. Αν, για παράδειγμα, έχει μείνει στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου, τα δραστικά συστατικά του έχουν πιθανότατα αλλοιωθεί από τη ζέστη.

