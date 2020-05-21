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21.05.2020 08:29

Κατάθεση τροπολογίας για τραπεζοκαθίσματα: Επέκταση στο… διπλάσιο χώρο, δυνατότητα και στο δρόμο!

21.05.2020 08:29
Επιχειρηματίες εστίασης: «Άτολμα» τα μέτρα, η μείωση ΦΠΑ δεν θα περάσει στην κατανάλωση! - Media

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Την τροπολογία που θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις εστίασης να αυξήσουν τον αριθμό των τραπεζοκαθισμάτων χωρίς παράλληλα να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

Το μέτρο όπως αναφέρεται στην τροπολογία θα ισχύσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το κείμενο της τροπολογίας «ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση».

Στην περίπτωση που τα τραπεζοκαθίσματα θα αναπτυχθούν στον δρόμο θα πρέπει να προηγηθεί «γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών».

Ξεκαθαρίζεται, ακόμα, ότι δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών κατασκευών καθώς και η εγκατάσταση ηχείων.

Παράλληλα τονίζεται ότι η επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη διέλευση πεζών ενώ θα πρέπει να προστατεύεται η διάβαση ατόμων με αναπηρία.

Προβλέπεται επίσης η μείωση μέχρι 50% των τελών χρήσης «αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων».

Δείτε την τροπολογία ΕΔΩ

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