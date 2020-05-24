search
24.05.2020

Ο Ralph Lauren διοργανώνει διαγωνισμό σχεδιασμού polo shirt για τη στήριξη του Ταμείου Αλληλεγγύης για την πανδημία

Ο Ralph Lauren διοργανώνει τον πρώτο διαγωνισμό σχεδιασμού πόλο μπλούζας για να συμβάλει στις προσπάθειες αρωγής όσων πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού.

Το «Polo Project: Design for Good» ενθαρρύνει τους ανθρώπους να «εμπνευστούν από την ελπίδα και την αισιοδοξία του κόσμου» και να δημιουργήσουν ένα πρωτότυπο σχέδιο για μία πόλο μπλούζα.

Οι δέκα φιναλίστ, που θα επιλεγούν από τις ομάδες σχεδιασμού γυναικείων και ανδρικών σειρών του brand, θα αποκαλυφθούν στην εφαρμογή The Polo App την 1η Ιουνίου και έως τις 15 Ιουνίου το κοινό θα μπορεί να ψηφίζει για την ανάδειξη του καλύτερου σχεδίου.

Ο νικητής που θα ψηφιστεί θα λάβει στη συνέχεια μια δωροκάρτα Ralph Lauren αξίας 500 δολαρίων και θα δει το σχέδιό του να πωλείται στον ιστότοπο και την εφαρμογή του Ralph Lauren. Όλες οι πωλήσεις και τα έσοδα από το σχέδιο θα διατεθούν στο Ταμείο Αλληλεγγύης Covid-19 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να στηριχθούν τα προγράμματα για την πρόληψη, ανίχνευση και την αντιμετώπιση της πανδημίας σε όλο τον κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των έργων για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό στο The Polo Project έπρεπε να γίνει μέσω email έως τις 20 Μαΐου.

