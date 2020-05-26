search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 13:39
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.05.2020 05:39

Τα σημεία στο σώμα που πάντα ξεχνάς να βάλεις αντηλιακό

Η χρήση αντηλιακού συνιστάται όλο τον χρόνο, αλλά το καλοκαίρι επιβάλλεται! Ειδικά, τις ώρες που ο ήλιος είναι ψηλά στον ουρανό, πρέπει να έχετε στο νου σας πως πρέπει να βάζετε αντηλιακό τουλάχιστον κάθε δύο ώρες.

Όταν κάνετε ηλιοθεραπεία, κατά κανόνα βάζετε αντηλιακό στον κορμό (στήθος, κοιλιά, πλάτη), στα άκρα (χέρια και πόδια) και στο πρόσωπο (μάγουλα, μύτη και μέτωπο).

Αυτό που πιθανώς δεν συνειδητοποιείτε είναι ότι υπάρχουν 5 ακόμα σημεία στο σώμα τα οποία δεν προστατεύονται στην ηλιοθεραπεία:

Κρανίο (τριχωτό της κεφαλής)

Δυστυχώς, πολύ λίγοι φοράνε καπέλο στην παραλία. Κατά την εφαρμογή αντηλιακού, είναι πιθανό να παραβλέψουμε την προστασία του τριχωτού της κεφαλής μέχρι να αισθανθούμε πόνο, ή να δούμε ξηρότητα, ως αποτέλεσμα της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο. Ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Chapel Hill ανακάλυψαν ότι ένας από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους του δέρματος, το μελάνωμα, εμφανίζεται πολλές φορές στο τριχωτό της κεφαλής.

Αυτιά

Τα αυτιά απαιτούν λίγο περισσότερη υπομονή, όταν πρόκειται για την περιποίηση της επιδερμίδας. Μια μελέτη του 2007, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Skin Cancer Foundation Journal έδειξε το πόσο συχνές είναι οι περιπτώσεις καρκίνου του δέρματος σε μέρη του αυτιού.

Λαιμός

Σκεφτείτε το για ένα λεπτό: Οι περισσότεροι, όταν εφαρμόζουν αντηλιακή κρέμα προσώπου, συνήθως σταματούν στο σαγόνι, αφήνοντας το λαιμό χωρίς προστασία. Μην τον αμελείτε! Το δέρμα στην περιοχή του λαιμού είναι πιο ευαίσθητο από όσο νομίζετε.

Χείλη

Η απουσία μελανίνης στα χείλη σημαίνει ότι αυτό το τμήμα του σώματος έχει πολύ μικρή φυσική προστασία από τον ήλιο. Και αν νομίζετε ότι μπορείτε να το καλύψετε με lip gloss, κάνετε λάθος. Το απλό lip gloss “εγκλωβίζει” τις ακτίνες UV, οι οποίες διεισδύουν στο δέρμα σας! Φροντίστε να πάρετε προϊόν για τα χείλη που να περιέχει αντηλιακή προστασία.

Το πάνω μέρος του πέλματος

Όπως και με τον λαιμό, έτσι και μετα πόδια, οι περισσότεροι σταματούν να βάζουν αντηλιακό λίγο πριν το αστράγαλο. Τα πέλματα, όμως, είναι συνήθως μόνιμα εκτεθιμένα στον ήλιο. Και οι φτέρνες και τα πέλματα μπορεί να καούν άσχημα από τον ήλιο και να δημιουργηθούν μελανώματα.

Πηγή: iatropedia

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν παραδέχτηκε πως οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κοστίζουν στην ΕΕ περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ ανά ημέρα.

ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: To GPS… «σφήνωσε» νταλίκα σε δρόμο – Έκοψαν κάγκελο για να την «ελευθερώσουν»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το σύγχρονο MINI έκλεισε 25 χρόνια ιστορίας

LIFESTYLE

Βάσια Παναγοπούλου: Στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης – «Θα κινηθώ νομικά» (Video)

MEDIA

Ελληνικά ΜΜΕ: Πτώση 11,7% στις πωλήσεις του ημερήσιου Τύπου μέσα σε ένα χρόνο – Σχεδόν εννέα μονάδες η κάμψη στα περιοδικά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

ΚΑΛΧΑΣ

Η ασπίδα σε Σκέρτσο και οι 23 δυσαρεστημένοι, το τηλέφωνο Τσίπρα – Φάμελλου και η Πρωτομαγιά, 3 νέα από τα γκάλοπ και οι βολές της αντιπολίτευσης στη ΔΕΗ

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3