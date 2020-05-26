Τα σημεία στο σώμα που πάντα ξεχνάς να βάλεις αντηλιακό

Η χρήση αντηλιακού συνιστάται όλο τον χρόνο, αλλά το καλοκαίρι επιβάλλεται! Ειδικά, τις ώρες που ο ήλιος είναι ψηλά στον ουρανό, πρέπει να έχετε στο νου σας πως πρέπει να βάζετε αντηλιακό τουλάχιστον κάθε δύο ώρες.

Όταν κάνετε ηλιοθεραπεία, κατά κανόνα βάζετε αντηλιακό στον κορμό (στήθος, κοιλιά, πλάτη), στα άκρα (χέρια και πόδια) και στο πρόσωπο (μάγουλα, μύτη και μέτωπο).

Αυτό που πιθανώς δεν συνειδητοποιείτε είναι ότι υπάρχουν 5 ακόμα σημεία στο σώμα τα οποία δεν προστατεύονται στην ηλιοθεραπεία:

Κρανίο (τριχωτό της κεφαλής)

Δυστυχώς, πολύ λίγοι φοράνε καπέλο στην παραλία. Κατά την εφαρμογή αντηλιακού, είναι πιθανό να παραβλέψουμε την προστασία του τριχωτού της κεφαλής μέχρι να αισθανθούμε πόνο, ή να δούμε ξηρότητα, ως αποτέλεσμα της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο. Ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Chapel Hill ανακάλυψαν ότι ένας από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους του δέρματος, το μελάνωμα, εμφανίζεται πολλές φορές στο τριχωτό της κεφαλής.

Αυτιά

Τα αυτιά απαιτούν λίγο περισσότερη υπομονή, όταν πρόκειται για την περιποίηση της επιδερμίδας. Μια μελέτη του 2007, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Skin Cancer Foundation Journal έδειξε το πόσο συχνές είναι οι περιπτώσεις καρκίνου του δέρματος σε μέρη του αυτιού.

Λαιμός

Σκεφτείτε το για ένα λεπτό: Οι περισσότεροι, όταν εφαρμόζουν αντηλιακή κρέμα προσώπου, συνήθως σταματούν στο σαγόνι, αφήνοντας το λαιμό χωρίς προστασία. Μην τον αμελείτε! Το δέρμα στην περιοχή του λαιμού είναι πιο ευαίσθητο από όσο νομίζετε.

Χείλη

Η απουσία μελανίνης στα χείλη σημαίνει ότι αυτό το τμήμα του σώματος έχει πολύ μικρή φυσική προστασία από τον ήλιο. Και αν νομίζετε ότι μπορείτε να το καλύψετε με lip gloss, κάνετε λάθος. Το απλό lip gloss “εγκλωβίζει” τις ακτίνες UV, οι οποίες διεισδύουν στο δέρμα σας! Φροντίστε να πάρετε προϊόν για τα χείλη που να περιέχει αντηλιακή προστασία.

Το πάνω μέρος του πέλματος

Όπως και με τον λαιμό, έτσι και μετα πόδια, οι περισσότεροι σταματούν να βάζουν αντηλιακό λίγο πριν το αστράγαλο. Τα πέλματα, όμως, είναι συνήθως μόνιμα εκτεθιμένα στον ήλιο. Και οι φτέρνες και τα πέλματα μπορεί να καούν άσχημα από τον ήλιο και να δημιουργηθούν μελανώματα.

