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Ένας λευκός καρχαρίας εθεάθη να κολυμπά κοντά σε σκάφος, ανοιχτά των ακτών της Λαμπεντούζα στην Ιταλία.

Το viral βίντεο τράβηξε ένας επιβάτης του σκάφους, ο Salvatore Sicurello, ενώ βρισκόταν λίγο έξω από την ακτή της νότιας Ιταλίας.

Ο ίδιος αναφέρει πως ο καρχαρίας ήταν περίπου έξι μέτρα.

Ωστόσο, ως προς το είδος του, αρχικά υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ χρηστών του διαδικτύου.

Ειδικότερα, ένας ερευνητής από το πανεπιστήμιο της Βιέννης και ειδικός στους καρχαρίες, βλέποντας το βίντεο ανέφερε ότι υπήρχε περίπτωση να ήταν καρχαρίας μάκο και όχι μεγάλος λευκός.

Όπως έγραψε ο ίδιος, «οι μάκο και οι λευκοί καρχαρίες έχουν αρκετές ομοιότητες και δεν πρέπει να βιαζόμαστε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα εδώ».

Ωστόσο, μετά από ενδελεχή ανάλυση του βίντεο και συζήτηση με συναδέλφους, ο ερευνητής συμπέρανε ότι ήταν ένας λευκός καρχαρίας.