Λευκάδα: Διέσωσαν γλάρο στα πόδια του οποίου καρφώθηκε ένα πολυάγκιστρο (Photo)

Μια ολόκληρη επιχείρηση στήθηκε προκειμένου να σωθεί ένας υπέροχος γλάρος που στα πόδια του καρφώθηκε ένα πολυάγκιστρο και έδειχνε να πονάει αφόρητα… Οι άνθεωποι του Λιεμνικου γνωρίζοντας τον τρόπο κατάφεραν και τον έπιασαν με τη βοήθεια εθελοντών

Η συνέχεια ήταν καλή για τον μικρό κάτοικο του ιβαριού που βρέθηκε στο κτηνιατρείο της Ντίνας Παπαχρήστου – Καλού η οποία κατάφερε και έβγαλε τα αγκίστρια, όπως αναφέρει το Lefkada Press. .

Αύριο ο γλάρος θα μεταφερθεί στην Πρέβεζα και από εκεί σε ειδικό κέντρο για αυτά τα πουλιά στη Θεσσαλονίκη.

Λιμενικό: Πρώτες Βοήθειες για τραυματισμένα πουλιά

Αν έχετε βρει κάποιο τραυματισμένο, άρρωστο, εξαντλημένο ή ορφανό άγριο πουλί παρακαλούμε επικοινωνήσετε το συντομότερο δυνατόν με κάποιο από τα Κέντρα Περίθαλψης Άγριων Ζώων που αναφέρονται παρακάτω. Εκτός από μέτρα υγιεινής που πρέπει να τηρήσετε, στην περίπτωση που χειριστείτε αρχικά εσείς το ζώο θα πρέπει να έχετε υπόψη σας και ορισμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με το χειρισμό του, τόσο για την προσωπική σας ασφάλεια και σωματική ακεραιότητα όσο και για την ασφάλεια του ζώου. Τυχόν λάθος ενέργειες μπορούν να αποβούν εις βάρος του πουλιού. Οι οδηγίες αυτές βασίζονται στα εξής:

Πράξη πρώτη

Βάλτε το πουλί μέσα σε ένα χαρτόκουτο, έτσι που να χωράει άνετα και να μπορεί να σταθεί όρθιο. Τοποθετήστε από κάτω εφημερίδες, σχισμένες σε λουρίδες για να απορροφούν τις κουτσουλιές του. Ανοίξτε μικρές τρύπες, ώστε να παίρνει αέρα αλλά να είναι σκοτεινά. Το χαρτόκουτο δεν πρέπει να είναι τεράστιο, ούτε και πολύ μικρό. Κλείστε το καλά.

Μη το αφήσετε να κυκλοφορεί ελεύθερο γιατί θα χειροτερεύσει τα τραύματά του. Το κουτί και το σκοτάδι είναι η καλύτερη προσωρινή ακινητοποίηση που μπορείτε να προσφέρετε για τα κατάγματά του. Ο,τιδήποτε άλλο θα το ταλαιπωρήσει. Αφήστε το κάμποση ώρα σε ένα ήσυχο και ζεστό μέρος (όχι όμως στον ήλιο) για να ξεπεράσει όσο γίνεται το σοκ.

Πράξη δεύτερη

Τα περισσότερα τραυματισμένα πουλιά δεν πεθαίνουν από την πείνα αλλά από την αφυδάτωση. Δώστε του νερό με ζάχαρη και ίσως ελάχιστο αλάτι με μια σύριγγα από την οποία θα έχετε βγάλει προηγουμένως τη βελόνα. Ίσως χρειαστούν δύο άτομα και μια πετσέτα αν έχει επικίνδυνα νύχια.

Για να το πιάσετε σκεπάστε του το κεφάλι με την πετσέτα και κρατήστε το από το σώμα, τα πόδια και την ουρά σαν ανθοδέσμη. Αν το ράμφος του είναι πολύ μυτερό προσέξτε τα μάτια σας. Αν είναι πολύ μικρό ή δεν ανοίγει εύκολα το ράμφος, στάξτε το νερό στα ρουθούνια του. Μη φοβάστε, δε θα πνιγεί. Ξαναβάλτε το στο κουτί και αφήστε το ήσυχο.

Πράξη τρίτη

Μην κάνετε τίποτα άλλο. Μη δώσετε τροφή ή φάρμακα. Μάλλον κακό θα του κάνουν σε αυτή τη φάση παρά καλό. Αν έχει καιρό να φάει ούτως ή άλλως δε πρέπει να φάει πολύ. Αν έχει φάει πρόσφατα δεν είναι ανάγκη να ξαναφάει τώρα. Έχετε λοιπόν ήδη κάνει το καλύτερο που μπορείτε για να του σώσετε τη ζωή. Απομένει να επικοινωνήσετε με κάποιο από τα ακόλουθα Κέντρα Περίθαλψης Άγριων Ζώων για περισσότερες οδηγίες: