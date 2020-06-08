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08.06.2020 14:20

Διαγνωστικές εξετάσεις και τεστ αντισωμάτων στο Αγαθονήσι

08.06.2020 14:20
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Κλιμάκιο γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με επικεφαλής τον πρόεδρο του Οργανισμού Παναγιώτη Αρκουμανέα, σε συνεργασία με την AXION HELLAS, πραγματοποίησαν στο πλαίσιο της πολυήμερης αποστολής του ΕΟΔΥ σε ακριτικά νησιά διαγνωστικές εξετάσεις και τεστ αντισωμάτων για COVID-19 σε ευπαθείς ομάδες και κατοίκους του Αγαθονησίου.

Ο Π. Αρκουμανέας σε δήλωση του ανέφερε ότι το πρόγραμμα της πρωτοποριακής δράσης των Πλωτών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο COVID19 σε νησιά του Αιγαίου συνεχίζεται με συνέπεια και σχεδιασμό, προκειμένου να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η επιδημιολογική εικόνα των νησιών, αλλά κυρίως για να νιώσουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των νησιών της πατρίδας μας ασφαλείς και κατά την τουριστική περίοδο.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ σημείωσε πως ο συμβολισμός της δράσης στο ακριτικό νησί είναι ιδιαίτερα ισχυρός, καθώς το βορειότερο νησί του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος αποτελεί έναν ακόμη τόπο, όπου η Ελλάδα αισθάνεται υπερήφανη.

Στο Αγαθονήσι μετέβη και ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης ο οποίος συνοδευόμενος από τον Παναγιώτη Αρκουμανέα και τον δήμαρχο του νησιού Βαγγέλη Κοττορό επισκέφτηκαν το στρατιωτικό φυλάκιο του νησιού.

 

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