Φλαμίνγκο: Όσο πιο ροζ τόσο πιο επιθετικά σύμφωνα με νέες έρευνες

Μπορεί η εικόνα ενός ροζ φλαμίνγκο να ξυπνά ρομαντικά συναισθήματα, όμως η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική: Όσο πιο έντονο χρώμα έχει το συγκεκριμένο πτηνό τόσο πιο επιθετικό γίνεται αν χρειαστεί να διεκδικήσει την τροφή του, όπως παρατήρησαν οι επιστήμονες σε νέα μελέτη.

Όπως επισήμανε ο δρ. Πολ Ρόουζ, ζωολόγος στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ και επικεφαλής της μελέτης: «Τα φλαμίνγκο ζουν σε μεγάλα κοπάδια με σύνθετες κοινωνικές δομές. Το χρώμα παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Προέρχεται από τα καροτενοειδή στην τροφή τους, που για τα μικρόσωμα φλαμίνγκο είναι φύκια που φιλτράρουν από το νερό».

Ο ειδικός συνεχίζει ότι η ένταση του χρώματος είναι ένδειξη καλής θρέψης και υγείας και συνδέεται με περισσότερη ενέργεια, η οποία ωστόσο προκαλεί επιθετικότητα και κυριαρχική διάθεση όταν ένα πτηνό διεκδικεί την τροφή του.

Οι ερευνητές, αφού παρακολούθησαν ένα μικρόσωμο είδος φλαμίνγκο σε υδροβιότοπο της Βρετανίας δοκιμάζοντας τρεις διαφορετικές ταΐστρες, παρατήρησαν ότι τα όμορφα πτηνά όταν πρόκειται για το φαγητό γίνονται ιδιαίτερα «θερμόαιμα», με τα πιο ζωηρόχρωμα να πολεμούν πιο άγρια για να ικανοποιήσουν την πείνα τους. Και αυτό αφορά και τα αρσενικά και τα θηλυκά.

Ωστόσο, όπως θα ήταν αναμενόμενο, όταν η τροφή προσφέρεται σε μεγάλες υπαίθριες υδάτινες ταΐστρες, μαζί με τον συνωστισμό μειώνεται και η επιθετικότητα των ζώων. Αυτό το εύρημα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα φλαμίνγκο που ζουν σε συνθήκες αιχμαλωσίας – συχνά σε περιορισμένο χώρο. Φαίνεται λοιπόν πως η λύση και σε αυτή την περίπτωση θα ήταν η τήρηση της κοινωνικής απόστασης.

Να θυμίσουμε ότι προηγούμενη μελέτη του ίδιου πανεπιστημίου πάνω στα φλαμίνγκο είχε καταλήξει σε ένα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα: ότι καλλιεργούν φιλίες και αντιπάθειες όπως και οι άνθρωποι.