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10.06.2020 10:28

Μεγάλος κοραλλιογενής ύφαλος: Εντυπωσιακά πλάνα από drones αποκαλύπτουν 64.000 πράσινες χελώνες (Video)

10.06.2020 10:28
Μεγάλος κοραλλιογενής ύφαλος: Εντυπωσιακά πλάνα από drones αποκαλύπτουν 64.000 πράσινες χελώνες (Video) - Media

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Ερευνητές επιστήμονες πρωτοπόρησαν επινοώντας έναν νέο τρόπο υπολογισμού του πληθυσμού της μεγάλης πράσινης χελώνας στο νησί

Raine στον Μεγάλο κοραλλιογενή Ύφαλο. Χρησιμοποιώντας drones και μια λευκή λωρίδα από μπογιά στην πλάτη ενήλικων χελωνών, οι ερευνητές του Raine Island Recovery Project υπολόγισαν σε 64.000 τις χελώνες που βρίσκονται σε κίνδυνο στο νησί Raine.

Ο νέος υπολογισμός αποκαλύπτει έναν πληθυσμό κατά 1,73 φορές μεγαλύτερο από τον προηγούμενο που κατ’ εκτίμηση είχε υπολογιστεί, και πλέον είναι σε θέση να προσαρμόσουν τα ιστορικά δεδομένα έτσι ώστε να διαμορφώσουν μια πιο ακριβή εικόνα της περιοχής όπου ζει ο επαπειλούμενος πληθυσμός του εντυπωσιακού αυτού ζώου.

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