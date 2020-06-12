Ινδός γκουρού που διέδιδε ότι μπορεί να κάνει εξορκισμό και να βγάλει τον Covid-19 από τους ανθρώπους, πέθανε από… κορωνοϊό

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Ο Ινδός γκουρού από την περιοχή Μάντια Πραντές ισχυριζόταν επίσης ότι έχει τη δύναμη με το φιλί του να θεραπεύει τους ανθρώπους από τον κορωνοϊό. Πριν πεθάνει από τον ιό, πρόλαβε να κολλήσει 20 άτομα τα οποία φίλησε και στα οποία έκανε τελετή εξορκισμού του ιού.

Ο ινδός γκουρού είναι ο υπαρίθμόν 8498 νεκρός της χώρας από τον Covid-19. Πριν γίνει γνωστό ότι νοσεί είχε δηλώσει σε τοπικά ΜΜΕ αλλά και στους οπαδούς του ότι έχει την ικανότητα με το φιλί του και με μια τελετή εξορκισμού, να θεραπεύει. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν υφίσταται και διέσπειρε τον ιό με τα σταγονίδια του στόματος του, την ώρα που φιλούσε τον κόσμο.

Οι αρχές προσπαθούν τώρα να ιχνηλατήσουν τις επαφές του γκουρού για να δουν πόσοι έχουν μολυνθεί και μέχρι στιγμής από ένα μικρό και μόνο δείγμα που πήραν, τουλάχιστον 20 άνθρωποι που τους φίλησε ο γκουρού βρέθηκαν θετικοί στον ιό.

Φωτό: αρχείο