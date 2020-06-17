ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 03:42
17.06.2020 15:40

Σε Ξάνθη – Ροδόπη τα 49 από τα 55 νέα κρούσματα

“Κόκκινος συναγερμός” έχει σημάνει στην Ξάνθη και την Ροδόπη αναφορικά με την πορεία της πανδημίας του κορωνοιού καθώς σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία για την πορεία της πανδημίας στη χώρα τα 49 από τα 55 κρούσματα εντοπίζονται εκεί.

Αναλυτικότερα, από τα 55 νέα κρούσματα τα 43 εντοπίζονται στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης με 38 να βρίσκονται στο δήμο Μύκης, 36 στον Εχίνο, 5 στο δήμο Ξάνθης.

Έξι κρούσματα τοποθετούνται στην Ροδόπη ενώ τρία εντοπίστηκαν στην Πέλλα και δύο στην Αθήνα.

Την ίδια ώρα, ακόμη ένα κρούσμα προέρχεται από πτήση.

Από την αρχή της εμφάνισης της πανδημίας στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί 3203 κρούσματα.

Τα 698 (21.8%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό, 1796 (56.1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται ούτε με ταξίδι ούτε με άλλο γνωστό κρούσμα ή είναι ακόμα υπό διερεύνηση.

Πηγή: ΣΚΑΙ

 

