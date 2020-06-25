Ο Ralph Lauren τιμά τον «Μήνα Υπηρηφάνειας» με τη συλλογή και καμπάνια Polo Pride

Ο Ralph Lauren τιμά τον «Μήνα Υπερηφάνειας» με μια νέα capsule συλλογή και σε συνεργασία με το Stonewall Community Foundation.

Εδώ και 30 χρόνια, το brand «Ralph Lauren» υποστηρίζει την κοινότητα LGBTQ+ μέσω εθελοντικού ακτιβισμού, εταιρικών πρωτοβουλιών και δωρεών.

Καθώς το 2020 έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα έτος υπέρβασης στον αγώνα για την ισότητα, το αμερικανικό brand συνεχίζει να υποστηρίζει την πολυμορφία και να τάσσεται κατά των αποκλεισμών.

Η συλλογή Polo Pride, περιλαμβάνει δέκα κομμάτια ουδέτερα φύλου για ενήλικες και παιδιά. Ένα μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις κάθε προϊόντος θα ωφελήσει τους οργανισμούς LGBTQIA+ παγκοσμίως, με τη βοήθεια του Stonewall Community Foundation. Η οργάνωση παρέχει υποστήριξη σε όσους βιώνουν τη μεγαλύτερη ευαλωτότητα στην κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων μαύρων και διεμφυλικών, μη συμμορφούμενων ως προς το φύλο και μη δυαδικών ατόμων.

«Η Υπερηφάνεια είναι ένας άλλος τρόπος για μας να αποδείξουμε ότι η αγάπη ξεπερνά όλα τα σύνορα και ότι στεκόμενοι στο πλευρό της κοινότητας LGBTQIA+, της μαύρης κοινότητας και των συμμάχων τους, μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης στον κόσμο» σχολίασε ο Ντέβιντ Λόρεν, γιος του Ραλφ Λόρεν, του Αμερικανού σχεδιαστή μόδας και ιδρυτή του brand Ralph Lauren.

Στη συλλογή Polo Pride το εμβληματικό λογότυπο «Polo Pony» παρουσιάζεται με τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Η συλλογή περιλαμβάνει πουκάμισο πόλο, t-shirt, φούτερ, top με τιράντες και πουλόβερ με σημαία μαζί με αξεσουάρ όπως καπέλο μπέιζμπολ, μπουκάλι νερό, κάλτσες και ένα πόλο πουκάμισο για σκύλους.

Το Stonewall Community Foundation θα λάβει το 100% των εσόδων από τις πωλήσεις κάθε πουκάμισου πόλο και το 25% από τις πωλήσεις των άλλων ρούχων και αξεσουάρ της συλλογής.

Στην καμπάνια προώθησης της συλλογής συμμετέχουν οι Indya Moore, Dan Levy, Jeremy Pope στέλνοντας μηνύματα σχετικά με την ταυτότητα, τον ρατσισμό, την ελευθερία και την ατομικότητα, τα οποία προβάλλονται σε όλο τον κόσμο.

Ο Ralph Lauren ενισχύει επίσης τις queer φωνές φιλοξενώντας συζητήσεις μέσω Instagram Live, Youtube και Twitch με πρωτοπόρους που φέρνουν αλλαγές στις κοινότητές τους.