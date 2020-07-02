Πώς να «μετατρέψεις» τον ανεμιστήρα σε… air condition!

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Η θερμοκρασία έχει ανέβει και για να την αντέξουμε χρειαζόμαστε έξυπνους τρόπους να δροσιζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο.

Το air condition είναι σαφώς μία λύση, αλλά όχι και η φθηνότερη. Ο ανεμιστήρας είναι πιο οικονομικός αλλά δεν είναι αρκετό να… ανακατεύει τον ήδη ζεστό αέρα μέσα στο σπίτι.

Υπάρχει μια ενδιάμεση λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ένας οικονομικός τρόπος να έχετε συνεχή δροσιά στον χώρο που βρίσκεστε.

Πώς ο ανεμιστήρας γίνεται σαν air condition

Γεμίστε με νερό μερικά πλαστικά μπουκάλια και ρίξτε μέσα σε αυτά από τρεις κουταλιές αλάτι

Βάλτε τα μπουκάλια στην κατάψυξη να παγώσει εντελώς το νερό. Το αλάτι μειώνει την θερμοκρασία ψύξης του νερού, οπότε ο πάγος στο τέλος έχει ακόμα χαμηλότερη θερμοκρασία και θα διαρκέσει περισσότερη ώρα. Θα αργήσουν λίγο παραπάνω να παγώσουν τα μπουκάλια, αλλά αξίζει τον κόπο.

Τοποθετήστε τα μπουκάλια περίπου 15 εκατοστά μπροστά από έναν επιτραπέζιο ανεμιστήρα. Μην τα κολλήσετε μεταξύ τους, αλλά αφήστε τον αέρα να μπορεί να περνάει άνετα ανάμεσά τους. Ανοίξτε τον ανεμιστήρα και αφήστε τον κρύο αέρα που δημιουργείται γύρω από τα μπουκάλια να διαχυθεί μέσω του ανεμιστήρα σε όλο τον χώρο.

Όταν ο πάγος λιώσει, απλά ξαναβάλτε τα μπουκάλια στην κατάψυξη. Μπορείτε να έχετε ήδη άλλα μπουκάλια με πάγο έτοιμα για να μην ξεμείνετε ποτέ. Απλά αλλάζετε κάθε φορά το σετ παγωμένων μπουκαλιών που θα μπαίνει μπροστά από τον ανεμιστήρα.

Πηγή: iatropedia