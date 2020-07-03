Άγιος Μάμας: Αναπαραγωγή φλαμίνγκο για πρώτη φορά στην Ελλάδα (Video)

Μία έκπληξη επεφύλαξε φέτος η Λιμνοθάλασσα του Αγίου Μάμα, στη Χαλκιδική, καθώς φιλοξενεί για πρώτη φορά στην χώρα μας την αναπαραγωγή φοινικοπτέρων, των γνωστών σε όλους μας φλαμίνγκο. Ήδη έχουν καταγραφεί τα πρώτα μικρά που μεγαλώνουν με τη φροντίδα των γονιών τους, ενώ συνολικά έχουν καταγραφεί περίπου 180 φωλιές, από τις οποίες αναμένεται να έχουμε φέτος 120 – 140 νεοσσούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, τις φωλιές των φοινικοπτέρων ανακάλυψαν στις αρχές Μαΐου εθελοντές της Δράσης για την Άγρια Ζωή, ωστόσο ήταν κρίσιμο να παραμείνει η πληροφορία κρυφή, προκειμένου να μην συρρεύσουν επισκέπτες και ενοχλήσουν τα πουλιά, προκαλώντας ενδεχομένως εγκατάλειψη των φωλιών και αποτυχία της αναπαραγωγής.

Σύμφωνα με το Thestival, τα φοινικόπτερα, με την επιστημονική ονομασία Phoenicopterus roseus, έκαναν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα τα τελευταία τριάντα χρόνια και έκτοτε η παρουσία τους έχει επεκταθεί σε πολλούς υγροτόπους, όπου συναντώνται σε μεγαλύτερους αριθμούς το χειμώνα. Την άνοιξη, τα ενήλικα άτομα πηγαίνουν για την αναπαραγωγή σε αποικίες της Μεσογείου (στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία την Τουρκία και τη Βόρεια Αφρική). Στην Ελλάδα είχαν γίνει προσπάθειες αναπαραγωγής σε υγροτόπους όπως η Λιμνοθάλασσα Αλυκής Κίτρους, η Κορώνεια και το Έλος Πτελέας, δίχως όμως επιτυχία.

«Η αναπαραγωγή των φοινικοπτέρων στον Άγιο Μάμα είναι σπουδαίο γεγονός, καθώς και στο παρελθόν προσπάθησαν να αναπαραχθούν και σε άλλους υγροτόπους της χώρας μας», αναφέρει η Πηνελόπη Καραγιάννη, ορνιθολόγος και εθελόντρια της Δράσης για την Άγρια Ζωή, που παρακολουθεί τα τελευταία χρόνια την περιοχή. «Είναι μάλιστα πολύ σημαντικό το μέρος που επέλεξαν για αναπαραγωγή, τον μικρό αλλά πολύτιμο για τη βιοποικιλότητα υγρότοπο του Αγίου Μάμα, ο οποίος αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα από την ανθρωπογενή δραστηριότητα μέσα στην προστατευόμενη περιοχή».

Η Αθηνά Παναγιώτου, πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, στην εποπτεία του οποίου έχει προστεθεί τα τελευταία χρόνια και η λιμνοθάλασσα του Αγίου Μάμα αναφέρει: «Το γεγονός της επιλογής από τα φλαμίνγκο της συγκεκριμένης περιοχής για αναπαραγωγή δείχνει πόσο σημαντική είναι η προστασία των περιοχών που εντάσσονται στο Δίκτυο Natura 2000 και την υποχρέωση που έχουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, υπηρεσίες και πολίτες για τη ορθή χρήση και διαχείρισή τους».

Κίνδυνος από τα drone

Έκκληση στους επισκέπτες να μην πλησιάζουν την αποικία, γιατί τα πουλιά ενοχλούνται και υπάρχει κίνδυνος να εγκαταλείψουν τα μικρά τους απευθύνει η βιολόγος του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, Εύα Κατράνα. «Όσο και αν θέλουμε να τα δούμε από κοντά, είναι σημαντικό να κρατάμε τις αποστάσεις μας. Είναι κρίμα να αποτύχει αυτή η πρώτη προσπάθεια αναπαραγωγής του είδους στη χώρα μας από τη δική μας απερισκεψία και περιέργεια», τονίζει.

Μεγάλος είναι ο κίνδυνος που προκαλείται από τις πτήσεις drone πάνω από τον υγρότοπο, οι οποίες άλλωστε απαγορεύονται στις περιοχές Natura 2000. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, πρόσφατο βίντεο από drone που κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες στα κοινωνικά δίκτυα, στο οποίο εμφανώς τα πουλιά της αποικίας πετούν σε πανικό και είναι πιθανόν να έχουν καταστραφεί φωλιές.