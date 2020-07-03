ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 00:15
03.07.2020 16:08

ΣΥΡΙΖΑ: Νέο έγγραφο στη Βουλή για δίωξη του Σ. Παπασταύρου

Την άσκηση δίωξης για απόπειρα απάτης κατά του Σταύρου Παπασταύρου και για άμεση συνέργεια στην απόπειρα απάτης κατά του Σάμπυ Μιωνή έχει διατάξει ο εισαγγελέας Γιώργος Καλούδης, όπως προκύπτει από έγγραφο που κατατέθηκε στην Βουλή, μετά από αίτημα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σπύρου Λάππα.
 
Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της «Αυγής», με το εγγραφο αυτό, αμφισβητείται το επιχείρημα Παπασταύρου ότι με την αρχειοθέτηση της υπόθεσης ως προς την φοροδιαφυγή έληξε η έρευνα εις βάρος του από την Δικαιοσύνη.
 
Σύμφωνα με έγγραφο που έφθασε στην Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής ο εισαγγελέας Καλούδης στο πόρισμά του προς την Εισαγγελάι Πρωτοδικών τον Νοέμβριο του 2017 φέρεται να ζήτησε την ποινική δίωξη των Στ. Παπασταύρου και Σ. Μιωνή.
 
«Υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων, εκ μέρους του Σταύρου Παπασταύρου του Νικολάου και του Σάμπυ Μιωνή του Χαϊμ-Βίκτορος, στην Αθήνα και κατά το χρονικό διάστημα των μηνών Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του έτους 2014 και δη της απόπειρας απάτης με σκοπούμενο περιουσιακό όφελος και ζημία που υπερβαίνει τα 120.000, αλλά και τα 150.000 ευρώ (ο πρώτος) και άμεσης συνέργειας στην πράξη αυτή (ο δεύτερος), υπό τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Νόμου περί Καταχραστών του Δημοσίου» αναφέρει σύμφωνα με πληροφορίες το πόρισμα Καλούδη.
