Τι αποκαλύπτει για την κατάσταση της υγείας σας το σπέρμα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Μπορεί τα μάτια να είναι το παράθυρο της ψυχής, αλλά μια άλλη ουσία που εκκρίνει το σώμα μας μπορεί να μας πει πολλά πράγματα για την κατάσταση της υγείας μας.

Πρόκειται για το σπέρμα που εκκρίνεται κατά τον ανδρικό οργασμό και του οποίου η σύσταση και υφή μπορούν να αποκαλύψουν σημαντικά πράγματα για την υγεία του άνδρα.

Σύμφωνα με το netdoctor.co.uk , το φυσιολογικό σπέρμα έχει χρώμα λευκό ή γκριζωπό, μοιάζει με σύννεφο, με χαρακτηριστική οσμή, λόγω μεγάλης περιεκτικότητας σε αλκάλια, και υφή σαν ζελέ και συνολικά σε κάθε εκσπερμάτιση εκκρίνεται ποσότητα από 2 ως 5 ml.

Το σπερματικό υγρό περιέχει λιγότερο από 10% σε σπέρμα: τα υπόλοιπα συστατικά του είναι ένζυμα, πρωτεΐνες, βιταμίνη C, φρουκτόζη, ψευδάργυρος κλπ. Ωστόσο, αυτό το 10% αντιστοιχεί σε περίπου 200 ως 500 εκατομμύρια σπέρματα σε κάθε οργασμό.

Με αυτά τα δεδομένα, αν διαπιστώσετε κόκκινο χρώμα στο σπέρμα σας (αιματοσπερμία) πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε το γιατρό σας καθώς το αίμα μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές: από μικρά αγγεία που σπάνε μέχρι κάποια μόλυνση, τραυματισμό ή ακόμα και καρκίνο.

Επίσης, αν το σπέρμα έχει έντονο κίτρινο ή πράσινο χρώμα, τότε το πιθανότερο είναι ότι έχετε κολλήσει κάποιο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα, ιδίως ο περίεργος χρωματισμός συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα, όπως σημάδια στο πέος, πόνος κατά την ούρηση ή φαγούρα.

Λόγος για επίσκεψη σε γιατρό είναι και ο λεγόμενος “στεγνός οργασμός”, δηλαδή, όταν κατά τον οργασμό δεν εκκρίνεται σπέρμα. Μερικές φορές αυτό οφείλεται σε… υπερκατανάλωση του υπάρχοντος σπέρματος και περνά μετά από μια-δύο μέρες. Ωστόσο, σε μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να είναι ένδειξη προβλημάτων με τον προστάτη.

Για να διατηρηθεί το σπέρμα σε καλή ποιότητα και ποσότητα και να μην υπάρχουν προβλήματα στον οργασμό, οι ειδικοί συνιστούν στους άνδρες να μην καπνίζουν, να μην καταναλώνουν πολύ αλκοόλ, να ελέγχουν το βάρος τους, να προσέχουν τη διατροφή τους (τα αντιοξειδοτικά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα) και να ασκούνται τακτικά.