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13.07.2020 13:05

Τι αποκαλύπτει για την κατάσταση της υγείας σας το σπέρμα

13.07.2020 13:05
Πρόωρη εκσπερμάτιση: Πού οφείλεται - Media
 
Μπορεί τα μάτια να είναι το παράθυρο της ψυχής, αλλά μια άλλη ουσία που εκκρίνει το σώμα μας μπορεί να μας πει πολλά πράγματα για την κατάσταση της υγείας μας.
 
Πρόκειται για το σπέρμα που εκκρίνεται κατά τον ανδρικό οργασμό και του οποίου η σύσταση και υφή μπορούν να αποκαλύψουν σημαντικά πράγματα για την υγεία του άνδρα.
 
Σύμφωνα με το netdoctor.co.uk, το φυσιολογικό σπέρμα έχει χρώμα λευκό ή γκριζωπό, μοιάζει με σύννεφο, με χαρακτηριστική οσμή, λόγω μεγάλης περιεκτικότητας σε αλκάλια, και υφή σαν ζελέ και συνολικά σε κάθε εκσπερμάτιση εκκρίνεται ποσότητα από 2 ως 5 ml.
 
Το σπερματικό υγρό περιέχει λιγότερο από 10% σε σπέρμα: τα υπόλοιπα συστατικά του είναι ένζυμα, πρωτεΐνες, βιταμίνη C, φρουκτόζη, ψευδάργυρος κλπ. Ωστόσο, αυτό το 10% αντιστοιχεί σε περίπου 200 ως 500 εκατομμύρια σπέρματα σε κάθε οργασμό.
 
Με αυτά τα δεδομένα, αν διαπιστώσετε κόκκινο χρώμα στο σπέρμα σας (αιματοσπερμία) πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε το γιατρό σας καθώς το αίμα μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές: από μικρά αγγεία που σπάνε μέχρι κάποια μόλυνση, τραυματισμό ή ακόμα και καρκίνο.
 
Επίσης, αν το σπέρμα έχει έντονο κίτρινο ή πράσινο χρώμα, τότε το πιθανότερο είναι ότι έχετε κολλήσει κάποιο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα, ιδίως ο περίεργος χρωματισμός συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα, όπως σημάδια στο πέος, πόνος κατά την ούρηση ή φαγούρα.
 
Λόγος για επίσκεψη σε γιατρό είναι και ο λεγόμενος “στεγνός οργασμός”, δηλαδή, όταν κατά τον οργασμό δεν εκκρίνεται σπέρμα. Μερικές φορές αυτό οφείλεται σε… υπερκατανάλωση του υπάρχοντος σπέρματος και περνά μετά από μια-δύο μέρες. Ωστόσο, σε μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να είναι ένδειξη προβλημάτων με τον προστάτη.
 
Για να διατηρηθεί το σπέρμα σε καλή ποιότητα και ποσότητα και να μην υπάρχουν προβλήματα στον οργασμό, οι ειδικοί συνιστούν στους άνδρες να μην καπνίζουν, να μην καταναλώνουν πολύ αλκοόλ, να ελέγχουν το βάρος τους, να προσέχουν τη διατροφή τους (τα αντιοξειδοτικά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα) και να ασκούνται τακτικά.
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