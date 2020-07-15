search
15.07.2020 06:16

Αλέξης Πατέλης: Ο ρόλος του στο Μαξίμου και οι φήμες για… υπουργοποίηση

Ο Αλέξης Πατέλης διαψεύδει σε συνομιλητές του, σε κάθε τόνο και χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο, το ενδεχόμενο να μπει στην επόμενη κυβέρνηση, όπως ακούγεται όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με την Καθημερινή ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού θεωρεί πως στη θέση που βρίσκεται τώρα είναι πολύ πιο χρήσιμος τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τη χώρα και κλείνει τα αυτιά του στις σειρήνες περί υπουργοποίησης.

Είναι δεδομένο, πάντως, πως ο διευθυντής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού θα έχει κομβικό ρόλο στον τρόπο διαχείρισης του ευρωπαϊκού πακέτου και χωρίς χαρτοφυλάκιο.

 

