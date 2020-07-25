Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό

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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό χάρη στην άμεση επέμβαση των εναέριων και επίγειων δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στην περιοχή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά.
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