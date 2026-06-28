Ράλι Ακρόπολις: Ο Οζιέ πήρε την πρωτοπορία από τον Νεβίλ στο πρωινό σκέλος

Ένα… ισχνό προβάδισμα για την επικράτησή του στο Ράλι Ακρόπολις απέκτησε ο Σεμπαστιάν Οζιέ… Και αυτό γιατί ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Toyota τέθηκε επικεφαλής στη γενική κατάταξη του αγώνα με την πρώτη σημερινή ειδική («Άγιοι Θεόδωροι 1»), έχοντας αποκτήσει προβάδισμα 1.3 δευτερολέπτων από τον Τιερί Νεβίλ της Hyundai.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βέλγος άρχισε τη σημερινή ημέρα με προβάδισμα 4.1 δευτερολέπτων έναντι του Οζιέ. Όμως, ο Γάλλος ήταν κατά 5.4 δεύτερα ταχύτερος του Νεβίλ στο πρώτο πέρασμα των Αγίων Θεοδώρων (στο οποίο ο Αντριάν Φουρμό με Hyundai «έγραψε» τον καλύτερο χρόνο), με αποτέλεσμα να πάρει την πρωτοπορία στον αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δεύτερη σημερινή ειδική («Λουτράκι 1»), Οζιέ και Νεβίλ σημείωσαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους διαφορά να παραμείνει ως έχει. Εδώ ο Φουρμό είχε και πάλι κλατάρισμα, με αποτέλεσμα να χάσει σχεδόν δύο λεπτά και να «πέσει» στην πέμπτη θέση της γενικής, ενώ ο Τζος ΜακΕρλίν «σκαρφάλωσε» στην τέταρτη.

Οι δύο ειδικές

Απομένουν δύο ειδικές για την ολοκλήρωση του Ράλι Ακρόπολις, που είναι το δεύτερο πέρασμα των ειδικών «Άγιοι Θεόδωροι» και «Λουτράκι». Η ειδική «Λουτράκι 2» είναι η τελευταία ειδική του αγώνα, που είναι επίσης γνωστή ως “power stage” και η οποία χαρίζει επιπλέον βαθμούς στα πέντε ταχύτερα πληρώματα.

Η πρώτη δεκάδα του Ράλι Ακρόπολις μετά την ολοκλήρωση του πρωινού σκέλους της Κυριακής έχει ως εξής:

Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) 3 ώρες 08:40.8 Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai) + 1.3 Τακαμότο Κατσούτα (Ιαπωνία/Toyota) + 2:34.1 Τζόσουα ΜακΕρλίν (Ιρλανδία/Ford) + 3:47.7 Αντριάν Φουρμό (Γαλλία/Hyundai) + 4:48.9 Σάμι Παγιάρι (Φινλανδία/Toyota) + 4:49.8 Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) + 5:23.2 Ντάνι Σόρντο (Ισπανία/Hyundai) + 6:29.9 Μάρτινς Σεσκς (Λετονία/Ford) + 7:24.8 Ρόμπερτ Βίρβες (Εσθονία/Skoda) + 7:46.8 –Κατηγορία WRC2–

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