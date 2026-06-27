Ράλι Ακρόπολις: Προηγείται ο Νεβίλ μετά το πρωινό σκέλος, αλλά… καραδοκεί ο Οζιέ

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Ο Τιερί Νεβίλ με Hyundai παραμένει επικεφαλής στη γενική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολις μετά το πρωινό σκέλος του Σαββάτου (27/6), ωστόσο τον… καταδιώκει ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Toyota, Σεμπαστιάν Οζιέ, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι μόλις 3.7 δευτερόλεπτα.
Ο Βέλγος ξεκίνησε την ημέρα με προβάδισμα 9.7 δευτερολέπτων, αλλά ο Οζιέ σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην πρώτη σημερινή ειδική («Γυμνό 1») και «έριξε» τη διαφορά στα 8.2 δευτερόλεπτα. Μάλιστα, ο Γάλλος ήταν ταχύτερος του Νεβίλ και στη δεύτερη ειδική της ημέρας («Κολλίνες») και πλησίασε στα 4.9 δεύτερα.
Όμως, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024 «απάντησε» σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο στην δέκατη ειδική («Μαίναλο 1») και αύξησε το προβάδισμά του στα 6.3 δευτερόλεπτα. Ο Οζιέ, ωστόσο, είπε την… τελευταία λέξη στο πρωινό σκέλος, καθώς ήταν ο ταχύτερος στην 11η ειδική («Κεφαλάρι»), με αποτέλεσμα να «πλησιάσει» τον Νεβίλ στα 3.7 δευτερόλεπτα.
Μετά το μεσημεριανό σέρβις στο Λουτράκι ακολουθεί το δεύτερο πέρασμα των ειδικών «Γυμνό» και «Μαίναλο», με τις οποίες θα ολοκληρωθεί η ημέρα.
Η πρώτη δεκάδα του Ράλι Ακρόπολις μετά τις πρώτες 11 ειδικές διαδρομές έχει ως εξής:
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