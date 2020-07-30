Τιμή – ρεκόρ για αυτοπροσωπογραφία του Ρέμπραντ: Δείτε πόσο πωλήθηκε

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Αυτοπροσωπογραφία του Ρέμπραντ πωλήθηκε αντί 14,5 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας (18,7 εκατομμυρίων δολαρίων) στη διαδικτυακή δημοπρασία του Sotheby’s της Τρίτης, 28 Ιουλίου. Το ποσό ήταν ρεκόρ για αυτοπροσωπογραφία του Ολλανδού μαιτρ.

Το έργο του 26χρονου Ρέμπραντ, έργο του 1632 με τίτλο «Αυτοπροσωπογραφία με κολάρο και μαύρο καπέλο», «χτύπησαν» έξι ενδιαφερόμενοι και το ποσό για το οποίο πωλήθηκε ήταν εντός των προβλέψεων. Η τελευταία αυτοπροσωπογραφία του Ρέμπραντ που εμφανίστηκε σε δημοπρασία ήταν το 2003 και είχε πωληθεί αντί 6,9 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας. Το έργο ήταν μία από τις τρεις αυτοπροσωπογραφίες του Ρέμπραντ σε κατοχή ιδιωτών και «το μοναδικό που θα μπορούσε να έλθει σε δημοπρασία», όπως σημείωσε ο οίκος. Οι διαστάσεις του είναι 22 x 16 εκατοστά.

Η πώληση έγινε στο πλαίσιο παγκόσμιας δημοπρασίας δεκάδων έργων που κάλυπταν πέντε αιώνες ιστορίας της τέχνης, από Ρέμπραντ μέχρι Πικάσο και από Μιρό μέχρι Μπάνκσι. Το έργο που απέφερε τα περισσότερα ήταν το «Γυναίκα με κόκκινο καπέλο» του Χουάν Μιρό, έργο του 1927, το οποίο πωλήθηκε αντί 22,3 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας (28,9 εκατομμυρίων δολαρίων). Επιπλέον, πωλήθηκε αντί 2,2 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας – ποσό σχεδόν διπλάσιο των προβλέψεων – το τρίπτυχο «Μεσογειακή θαλάσσια θέα», έργο του 2017 του Μπάνκσι. Σε περίτεχνες κορνίζες, απεικονίζει θαλάσσια τοπία, διάστικτα με πορτοκαλί σωσίβια και αναφέρεται στις ζωές που χάθηκαν στη θάλασσα στη διάρκεια της κρίσης του προσφυγικού. Τα έσοδα θα διατεθούν για νοσοκομείο στη Βηθλεέμ.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ