Γιατρός της ΟΕΝΓΕ προτείνει μάσκα για όλους με συνταγογράφηση μέσω ΗΔΙΚΑ με δαπάνη ΕΟΠΥΥ

“Να συνταγογραφείται μέσω ΗΔΙΚΑ και να καλύπτεται πλήρως η δαπάνη από τον ΕΟΠΥΥ (ή από το κράτος για τους ανασφάλιστους με ΑΜΚΑ)”, προτείνει όσον αφορά στη χειρουργική μάσκα, ο νευροχειρούργος και Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ (νοσοκομειακοί γιατροί) Παναγιώτης Παπανικολάου.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο twitter, o συνδικαλιστής γιατρός τονίζει:

Αφού λοιπόν συμφωνούμε όλοι πλέον πως η χειρουργική μάσκα είναι βασικό προληπτικό μέσο όσον αφορά την πανδημία, αυτονόητα πρέπει να συνταγογραφείται μέσω ΗΔΙΚΑ και να καλύπτεται πλήρως η δαπάνη από τον ΕΟΠΥΥ (ή από το κράτος για τους ανασφάλιστους με ΑΜΚΑ).

Τι, όχι ;

Γιατί ; — P.G. Papanikolaou (@PGPapanikolaou) August 2, 2020