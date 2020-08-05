Ανατροπή: Διαψεύδει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου τα περί κρουσμάτων από το Κιάτο

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Στην κατηγορηματική διάψευση πληροφοριών για κρούσματα κορωνοϊού από το Κιάτο προχώρησε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλογου Κορίνθου και γιατρός στο νοσοκομείο της πόλης.

Σε αποκλειστικές δηλώσεις του στο kοrinthosTV , ο Χρυσοβαλάντης Μέλλος διέψευσε τις πληροφορίες περί κρουσμάτων και δήλωσε ότι τα αποτελέσματα των τεστ που έγιναν ήταν αρνητικά.

Νωρίτερα, από τοπικό site είχε αναφερθεί ότι έχουν εντοπιστεί κρούσματα από το Κιάτο.