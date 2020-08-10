ΗΠΑ: Μεγάλη έκρηξη στη Βαλτιμόρη – Σε κρίσιμη κατάσταση 3 άνθρωποι (Photos)

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια και άλλοι τρεις έχουν τραυματιστεί πολλά σοβαρά από τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε συνοικία της Βαλτιμόρης, ισοπεδώνοντας πολλά σπίτια.

Στις εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο WBFF διακρίνεται ένα τμήμα μιας σειράς σπιτιών να έχουν ισοπεδωθεί και τα συντρίμμια έχουν σκορπιστεί τριγύρω.

Τρεις άνθρωποι διασώθηκαν από τους πυροσβέστες και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία Baltimore Firefighters IAFF Local 734 μέσω του Twitter.

«Πολλά σπίτια εξερράγησαν. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι παγιδεύτηκαν, μεταξύ αυτών και παιδιά», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες διασωστών, σκαρφαλωμένων σε σωρούς συντριμμιών.