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Πρόκειται για 40χρονο από την Καρδίτσα που είχε μεταβεί για δουλειές στο Δομοκό και το ασθενοφόρο τον βρήκε αναίσθητο στο δρόμο της επιστροφής.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, τραγωδία στο δρόμο Δομοκού – Καρδίτσας, με 40χρονο – με καταγωγή από την Αργιθέα – να αφήνει την τελευταία του πνοή στο τιμόνι μετά από τσίμπημα σφήκας που φαίνεται ότι του προκάλεσε αλλεργικό σοκ.

Ο άτυχος άνδρας είχε μεταβεί το απόγευμα της Δευτέρας 10 Αυγούστου στο Δομοκό για τριφύλλια και σε κάποια στιγμή δέχτηκε τσίμπημα από σφήκα, που φαίνεται ότι του προκάλεσε αλλεργική αντίδραση.

Αμέσως ο άνθρωπος πήρε το δρόμο για το Νοσοκομείο Καρδίτσας, ενώ συγχρόνως ειδοποίησε ασθενοφόρο για την κατάστασή του. Δυστυχώς όταν το ασθενοφόρο συνάντησε το όχημα του 40χρονου, οι διασώστες τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και ξεκίνησαν μεγάλη προσπάθεια για να τον επαναφέρουν χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα.

Για το τραγικό αυτό συμβάν, ενημερώθηκε η αστυνομία, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα δείξει η νεκροψία – νεκροτομή που παραγγέλθηκε.

Θυμίζουμε ότι στον ίδιο δρόμο τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο του 2018 είχαμε δύο περιστατικά με τσίμπημα σφήκας σε οδηγούς οι οποίοι και χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, με τη δεύτερη περίπτωση μάλιστα να καταλήγει σε ατύχημα.