Ξάνθη: Σπανιότατο ζευγάρι μαύρων φλαμίνγκο έφτασε στην Βιστωνίδα

Μοναδικό στο είδος του, σπάνιο και άκρως εντυπωσιακό ζευγάρι φλαμίνγκο εντοπίσαμε αυτές τις μέρες στην λίμνη Βιστωνίδα της Ξάνθης… Πρόκειται για 2 μαύρα φλαμίνγκο τα οποία ελάχιστοι άνθρωποι έως και σήμερα, έχουν κατορθώσει να τα δουν και να τα φωτογραφίσουν. Η απαράμιλλη ομορφιά και το πρωτοφανές χρώμα τους τα κάνουν ξεχωριστά. Γιατί όμως είναι μαύρα;

Το μαύρο χρώμα αυτών των Φλαμίνγκο οφείλεται σε μια γενετική ανωμαλία η οποία λέγεται μελανισμός, και έχει ως αποτέλεσμα το αντίθετο με αυτό του αλφισμού. Με άλλα λόγια, παράγει περισσότερη μελανίνη από όση είναι φυσιολογική με αποτέλεσμα να μαυρίζει.

Η φωτογραφία και τα στοιχεία είναι από την XanthiNews

Μαύρο φλαμίνγκο είχε βρεθεί τελευταία φορά στο Ισραήλ το 2014 και στην Αλυκή Λάρνακας στην Κύπρο το 2018