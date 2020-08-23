Ιαπωνία: Ξύλινο κάστρο Σαμουράι μετατράπηκε σε ξενοδοχείο

Ένα ιαπωνικό χωριό σε απόσταση 800 χιλιομέτρων από τη φασαρία του Τόκιο μετέτρεψε ένα παλιό ξύλινο κάστρο σε ξενοδοχείο, το Nipponia Hotel, που μεταφέρει τους πελάτες στον 16ο αιώνα.

Το κάστρο Ozu σε χωριό της ομώνυμης επαρχίας, στη νότια Ιαπωνία είναι ένα από τα λίγα ξύλινα που εξακολουθούν να διασώζονται στη χώρα. Επίσης είναι το μοναδικό κάστρο των Σαμουράι στο οποίο οι ταξιδιώτες μπορούν να περάσουν τη νύχτα.

Η κράτηση για διανυκτέρευση μπορεί να μην είναι εύκολη ούτε και φθηνή. Στο κατάλυμα θα επιτραπούν μόνο 30 διανυκτερεύσεις τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του για έως και έξι άτομα ανά διανυκτέρευση. Οι τιμές ξεκινούν από περίπου 9.500 δολάρια ανά διανυκτέρευση για δύο άτομα και περίπου 950 δολάρια για κάθε επιπλέον άτομο. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται κάποιες επιπλέον υπηρεσίες.

Οι επισκέπτες που έχουν κλείσει διανυκτέρευση καλωσορίζονται από τους σημαιοφόρους, έχουν τη δυνατότητα να φορούν κιμονό ή στολές μεσαιωνικών πολεμιστών και μπορούν να δειπνήσουν σε έναν από τους τέσσερις αυθεντικούς πυργίσκους που χτίστηκαν πριν από 400 χρόνια.

Η ψυχαγωγία στο κάστρο περιλαμβάνει μια παράσταση παραδοσιακού χορού καγκούρα και σάκε με ποίηση υπό το φως του φεγγαριού. Το πρωινό σερβίρεται στη Garyu Sanso, μια βίλα 100 ετών στην άκρη γκρεμού, και σ’ ένα τεϊπωλείο με θέα στον ποταμό Hiji.

Στο πρότζεκτ Nipponia Hotel, περιλαμβάνονται το κάστρο και 11 άλλες σουίτες μέσα στο χωριό.

Ένα μεγάλο τμήμα του αρχικού κάστρου Ozu, σύμφωνα με το CNN, καταστράφηκε το 1888. Οι κάτοικοι της περιοχής το αποκατέστησαν τη δεκαετία του 1990 με βάση παλιές φωτογραφίες και ξύλινες μινιατούρες.

Η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου ήταν κλινική ιδιοκτησίας γιατρού της περιοχής στις αρχές του 20ου αιώνα.