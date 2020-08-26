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26.08.2020 07:21

Χάλκη: Τουρκική ακταιωρός με προβολείς και ακτίνες λέιζερ προσπάθησε να «τυφλώσει» ελληνικό Super Puma που έκανε διάσωση

26.08.2020 07:21
Χάλκη: Τουρκική ακταιωρός με προβολείς και ακτίνες λέιζερ προσπάθησε να «τυφλώσει» ελληνικό Super Puma που έκανε διάσωση - Media

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Ένταση προκλήθηκε τα ξημερώματα στη Χάλκη με τουρκική ακταιωρό! Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, σημειώθηκαν δύο σοβαρά περιστατικά.

Αρχικά τουρκική ακταιωρός με προβολείς, ακτίνες λέιζερ αλλά και δημιουργώντας θόρυβο προσπάθησε να «τυφλώσει» ελικόπτερο Super Puma του Πολεμικού Ναυτικού την ώρα που επιχειρούσε να παραλάβει ναυτικό που είχε τραυματιστεί. Ο ναυτικός είναι μέλος πληρώματος παραπλέοντος σκάφους που βοηθούσε στη διάσωση μεταναστών στο σημείο.

Στη συνέχεια έγινε και προσπάθεια από τουρκική ακταιωρό να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού την ώρα που έκανε έρευνα και διάσωση στην περιοχή.

Το διπλό επεισόδιο αξιολογείται ως σοβαρό και ως προσπάθεια της Άγκυρας να αμφισβητήσει το δικαίωμα της έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας σε περιοχή ευθύνης της.

Το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικό, από χθες το απόγευμα πραγματοποιεί στην περιοχή, ευρύτατη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, από την επιχείρηση διασώθηκαν 96 άνθρωποι, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί σε Ρόδο και Κάρπαθο.

Συγκεκριμένα το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού σώματος, ενημερώθηκε τις απογευματινές ώρες για σκάφος σε δυσχερή θέση με αλλοδαπούς επιβαίνοντες και κινητοποιήθηκε άμεσα το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης.

Στην περιοχή, προς εντοπισμό των αλλοδαπών, έσπευσαν τέσσερα περιπολικά σκάφη Λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού και πέντε παραπλέοντα εμπορικά πλοία, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού.

Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλέγει σώοι ενενήντα έξι αλλοδαποί.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης αμέσως μόλις ενημερώθηκε για το συμβάν, βρέθηκε στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης όπου και έδωσε εντολή να διατεθεί κάθε πρόσφορο μέσο στην περιοχή για την επιχείρηση.

Στην θαλάσσια περιοχή επικρατούσαν σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες με ανέμους εντάσεων μεταξύ 4 με 5 μποφόρ.
 

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