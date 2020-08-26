ESPN: Ο Μέσι ζήτησε από τον Νεϊμάρ να τον ακολουθήσει στη Μάντσεστερ Σίτι

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O σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα Λιονέλ Μέσι επιθυμεί να αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη και φέρεται να ζήτησε από τον παλιό του συμπαίκτη Νεΐμάρ να τον ακολουθήσει στη Μάντσεστερ Σίτι.

Αυτό αναφέρει σε σχετικό του δημοσίευμα το ESPN.

Στο ίδιο δημοσίευμα τονίζεται ότι ο Αργεντινός μίλησε πριν λίγες μέρες με τον Πεπ Γκουαρντιόλα και του έκανε γνωστή την απόφαση του να φύγει από την Μπαρτσελόνα.

Πάντως, η Μάντσεστερ Σίτι δεν είναι η μοναδική που ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει.

Στο κυνήγι της μεταγραφής του θεωρείται βέβαιο ότι θα μπουν η Παρί, η Ίντερ και η Μάντσεστερ Γιουναιτεντ.