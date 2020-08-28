Επιστρέφει «Το Νησί» στο Mega

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Από την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και κάθε βράδυ στις 23.00 επιστρέφει από το Megaλο κανάλι μια από τις πιο καθηλωτικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, «Το Νησί».

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Βρετανίδας συγγραφέως, Victoria Hislop, η τηλεοπτική σειρά «Το Νησί» προβλήθηκε από το Mega Channel το 2010-2011, ενώ πρόκειται για μια από τις πιο ακριβοπληρωμένες σειρές με το συνολικό κόστος παραγωγής να αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ!

Τα γυρίσματα έγιναν στη Κρήτη και συγκεκριμένα στην Ελούντα, στην Πλάκα και τη Σπιναλόγκα!

Πρόκειται για μια από τις πιο συγκινητικές ελληνικές σειρές που συγκλόνησε το τηλεοπτικό κοινό και αναμένεται να μας καθηλώσει για ακόμη μια φορά στους δεκτές μας!