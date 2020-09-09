Θεσσαλονίκη: Νεκρή εντοπίστηκε η 66χρονη που αγνοούνταν στο Ωραιόκαστρο

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Νεκρή εντοπίστηκε νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης 8/9 στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης η 66χρονη γυναίκα,η οποία αγνοούνταν από την περασμένη Τρίτη 2/9.
Ένας περαστικός εντόπισε την άτυχη γυναίκα στην ευρύτερη περιοχή της Παιδόπολης και ειδοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ.
Συμφώνα με πληροφορίες του voria.gr, δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαη στο σημείο, το οποίο και προσέγγισαν πεζή καθώς πρόκειται για δύσβατη, δασική περιοχή.
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