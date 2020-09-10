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10.09.2020 18:24

Άκης Σακελλαρίου: Γιατί πήγε στην ΕΡΤ με δύο μάσκες (Video)

10.09.2020 18:24
Άκης Σακελλαρίου: Γιατί πήγε στην ΕΡΤ με δύο μάσκες (Video) - Media

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Καλεσμένος στην εκπομπή “φλΕΡΤ” βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ο ηθοποιός Άκης Σακελλαρίου.
 
Ο δημοφιλής ηθοποιός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην προ διετίας περιπέτεια της υγείας του με τη νόσο των λεγεωνάριων, αποκαλύπτοντας τις “αλλαγές μέσα του μετά την εκδήλωση της ασθένειας”, ενώ μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει εν μέσω πανδημίας.
 
“Έχω δει αλλαγές μέσα μου και έχω επαναπροσδιορίσει πολλά πράγματα. Τουλάχιστον για τους πρώτους μήνες είπα στον εαυτό μου πως δεν θα κουράζομαι, μετά από κάποιο διάστημα άρχισα να ξαναλέω ναι σε κάποιες δουλειές οπότε τώρα είμαι σε μια κατάσταση που υπάρχει πια ένας ενδόμυχος φόβος. Μη τυχόν και γίνει κάτι γιατί αυτό που πέρασα τότε ήταν λόγω άγνοιας κινδύνου. Δεν ήξερα, ήμουν σε περιοδεία και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν κάτι τόσο σοβαρό”, είπε χαρακτηριστικά.
 
Ενώ συνέχισε: “Τώρα λόγω covid-19 τα πράγματα είναι διαφορετικά. Για αυτό και η ειδική μάσκα, ενώ προσπαθώ να κάνω και το δεύτερο τεστ μετά το πρώτο που βγήκε αρνητικό. Με αυτή την έννοια κάπως επαναπροσδιόρισα και ιεράρχησα τα πράγματα.. Τα πρώτα είναι πρακτικά τα ταξίδια, είτε τα επαγγελματικά είτε τα συναισθηματικά ταξίδια. Με λίγα λόγια με έχει επηρεάσει και σκέφτομαι πάρα πολύ το λυσιτελές του βίου μας”, συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

Πηγή: news247 / EPT
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