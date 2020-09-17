ΗΠΑ: Καταγγελίες για υποχρεωτική στείρωση μεταναστριών στα κέντρα κράτησης – «Γκουαντανάμο» της Τζόρτζια

Μνήμες μιας από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία των ΗΠΑ, της εφαρμογής – επί δεκαετίες σε κάποιες πολιτείες -προγράμματος ευγονικής μέσω της στείρωσης “ανεπιθύμητων” μειονοτήτων φέρνει στο νου η καταγγελία νοσηλεύτριας που εργαζόταν σε κέντρο κράτησης της Μεταναστευτικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ στη Τζόρτζια.

Η Nτον Γούτεν, που συνυπογράφει την καταγγελία μαζί με σειρά οργανώσεων προστασίας των μεταναστών της πολιτείας, υπέβαλε αναφορά στην υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας (Homeland Security) τη Δευτέρα, όπου υποστηρίζει πως παρατήρησε ένα υψηλό ποσοστών υστερεκτομών, δηλαδή αφαίρεσης μήτρας μεταξύ των μεταναστριών του κέντρου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ίδια, πιθανόν ένα ποσοστό των γυναικών να χρειάζονταν την επέμβαση, «αλλά δεν μπορεί να είναι τόσο χάλια όλες οι μήτρες».

Η Γούτεν μάλιστα περιγράφει μια συγκεκριμένη περίπτωση νέας γυναίκας στην οποία αφαιρέθηκε η λάθος ωοθήκη.

«Όποια βλέπει [ο γυναικολόγος του κέντρου κράτησης] κάνει υστερεκτομή – σχεδόν όλες.Έβγαλε ακόμα και τη λάθος ωοθήκη μιας νέας γυναίκας [αναφέρει το όνομα της μετανάστριας]. Υποτίθεται πως θα τις αφαιρούσαν την αριστερή ωοθήκη λόγω κύστης, εκείνος έβγαλε τη δεξιά. Ταράχτηκε. Έπρεπε να γυρίσει να βγάλει και την αριστερή, καταλήγοντας σε ολική υστερεκτομή. Ήθελε ακόμα παιδιά – και τώρα πρέπει να γυρίσει σπίτι της και να πει στον άντρα της πως δεν μπορεί να κάνει παιδιά … λέει πως δεν ήταν εντελώς ναρκωμένη στην αναισθησία και τον άκουσε να λέει στη νοσοκόμα ότι αφαίρεσε λάθος ωοθήκη».

Στην αναφορά, όπως αναφέρει το cnn, δεν αναφέρεται το όνομα του γιατρού ή ο αριθμός των γυναικών που φέρεται να εξαναγκάστηκαν στην επέμβαση, ούτε πότε έγιναν τα περιστατικά.

Το κέντρο κράτησης από την πλευρά τους αρνήθηκε να σχολιάσει τις καταγγελίες, δηλώνοντας παράλληλα – σε μια εμφανή απόπειρα απαξίωσης των καταγγελιών- πως «σε γενικές γραμμές, ανώνυμοι, αναπόδεικτοι ισχυρισμοί, χωρίς επαληθεύσιμες λεπτομέρειες, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον αρμόζοντα σκεπτικισμό που τους αξίζει».

Επισήμως, από το 2018 μόνο δύο γυναίκες του επίμαχου κέντρου έχουν υποστεί υστερεκτομή, σύμφωνα με τις ιατρικές ενδείξεις και την ανάλογη έγκριση της επέμβασης. Ωστόσο σύμφωνα με μετανάστρια του κέντρου που μίλησε σε μια από τις οργανώσεις που συνυπογράφουν την καταγγελία, η ίδια μίλησε με 5 γυναίκες που είχαν υποστεί αφαίρεση μήτρας στο διάστημα Οκτώβρη-Δεκέμβρη 2019:

«Όταν συνάντησα όλες αυτές τις γυναίκες που εγχειρίστηκαν, νόμιζα πως είμαι σαν πειραματικό στρατόπεδο συγκέντρωση. Είναι σαν να πειραματίζονται με τα σώματά μας», αναφέρει η γυναίκα, που διατηρεί την ανωνυμία της.

Η ίδια η Γούτεν προσθέτει ότι μιλώντας με μετανάστριες, της έγινε σαφές ότι οι γυναίκες δεν καταλάβαιναν πλήρως γιατί γινόταν η επέμβαση, άρα δεν ήταν σε θέση και να συναινέσουν σε αυτή: “Αυτές οι μετανάστριες, δε νομίζω ότι πραγματικά, ολοκληρωτικά καταλαβαίνουν τι θα γίνει, ανάλογα με το ποιος τους το εξηγεί”. Η νοσοκόμα προσθέτει ακόμα στην καταγγελία της τα ελλιπή μέτρα κατά του κορονοϊού.

Η κατάσταση αυτή είναι συνήθης στα κέντρα κράτησης σε όλες τις ΗΠΑ, με καταγγελίες για «θεραπεία» του κορωνοϊού με κοινά ΜΥΣΥΦΑ κρυολογήματος, συνωστισμό και μεταφορές μεταναστών παρά τον κίνδυνο μετάδοσης της πανδημίας. Συνολικά 5799 κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί σε κέντρα κράτησης της χώρας, ανάμεσά τους και 42 σε αυτό της κομητείας του Irwin, όπου εργάστηκε η καταγγέλλουσα.

