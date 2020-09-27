Καρκίνος στο πάγκρεας: 7 άγνωστα συμπτώματα του πιο θανατηφόρου καρκίνου

Αν και συγκαταλέγεται στις πιο σπάνιες μορφές καρκίνου, ταυτόχρονα είναι και από τις πιο θανατηφόρες.

Υπολογίζεται ότι μόλις το 8% των ανθρώπων με καρκίνο του παγκρέατος επιβιώνουν πέντε χρόνια μετά την αρχική διάγνωση.

Ακόμη πιο τρομακτικό είναι το γεγονός ότι ο καρκίνος στο πάγκρεας είναι δύσκολο να ανιχνευθεί, καθώς δεν περιλαμβάνεται στις συνήθεις εξετάσεις.

Επιπλέον, μπορεί να εξαπλωθεί σύντομα και σε άλλα όργανα.

Παρότι δεν παρουσιάζουν όλοι οι πάσχοντες από καρκίνο του παγκρέατος πρώιμα συμπτώματα, η έγκαιρη διάγνωση συμβάλλει στην ταχύτερη θεραπεία και την σημαντική αύξηση των πιθανοτήτων επιβίωσης.

Δείτε τις πιθανές ενδείξεις παγκρεατικού καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων κάποιων που πιθανώς δεν σας είπε ποτέ ο γιατρός σας:

Κίτρινη επιδερμίδα και μάτια: Ο ίκτερος είναι το αποτέλεσμα της συσσώρευσης χολερυθρίνης ή χολής στην κυκλοφορία του αίματος. Ο χοληφόρος αγωγός περνά από το πάγκρεας, όταν λοιπόν τα καρκινικά κύτταρα αναπτύσσονται κοντά στο άκρο του παγκρέατος, ο όγκος συμπιέζει τον χοληφόρο αγωγό και προκαλείται συσσώρευση της χολής στην κυκλοφορία του αίματος. Εκτός από το κιτρίνισμα του δέρματος και του λευκού των ματιών, άλλα συμπτώματα του ίκτερου είναι τα σκουρόχρωμα ούρα.

Λιπώδη κόπρανα: Το πάγκρεας παίζει σημαντικό ρόλο στην πέψη λιπών. Αν τα ένζυμα της χολής και του παγκρέατος δεν φτάνουν στο έντερο για κάποιο λόγο, αυξάνεται το λίπος στα κόπρανα.

Πόνος χαμηλά στη μέση ή στο στομάχι: Το πάγκρεας βρίσκεται βαθιά στην κοιλιακή χώρα. Όταν προσβάλλεται από καρκίνο, ερεθίζονται τα νεύρα γύρω από τη σπονδυλική στήλη με αποτέλεσμα να εκδηλώνεται πόνος στη μέση. Ο καρκίνος του παγκρέατος μπορεί επίσης να προκαλέσει παγκρεατίτιδα, η οποία είναι φλεγμονή του παγκρέατος που μπορεί να προκαλέσει πόνο στην κοιλιά.

Γρήγορη, ανεξήγητη απώλεια βάρους: Ορισμένες μορφές καρκίνου εκκρίνουν ενώσεις στο αίμα που προκαλούν διάσπαση τόσο του λιπώδους ιστού, όσο και των σκελετικών μυών. Ειδικά ο καρκίνος στο πάγκρεας, προκαλεί αδυναμία απορρόφησης των λιπών και των πρωτεϊνών, ώστε ακόμη και αν τρώτε καλά, δεν παίρνετε όλες τις θερμίδες από τις τροφές.

Ναυτία και εμετοί: Ο καρκίνος γενικά συνδέεται με ναυτία και εμετό, ειδικά όμως στον καρκίνο του παγκρέατος, είναι πολύ συχνά λόγω του σημαντικού ρόλου που παίζει το συγκεκριμένο όργανο στην πέψη. Το πάγκρεας βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο στομάχι και το δωδεκαδάκτυλο, το πρώτο μέρος του λεπτού εντέρου. Ένας όγκος ασκεί πίεση και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα τρόφιμα φεύγουν από το στομάχι και πηγαίνουν στον πεπτικό σωλήνα.

Όγκος κάτω από τη δεξιά πλευρά του θώρακα: Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί πραγματικά να αισθάνεστε τη χοληδόχο κύστη σας στο άνω δεξί τεταρτημόριο της κοιλιάς σας, σαν να είναι έτοιμη να βγει από το θώρακα. Η διόγκωση της χοληδόχου κύστης αποτελεί ένδειξη καρκίνου του παγκρέατος.

Πρήξιμο στο πόδι: Εάν ένα από τα πόδια σας είναι πρησμένο και πονά, μπορεί να είναι σημάδι εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (DVT). Ο καρκίνος γενικά αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβων στο αίμα και πνευμονικής εμβολής (ο θρόμβος φτάνει στον πνεύμονα). Αν νιώσετε ξαφνικά δυσκολία στην αναπνοή χωρίς λόγο ή παρατεταμένη ταχυκαρδία, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

Πηγή: onmed.gr