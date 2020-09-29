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29.09.2020 20:30

Νετανιάχου: Η Χεζμπολάχ έχει αποθήκη όπλων κοντά σε αποθήκες καυσίμων στη Βηρυτό

29.09.2020 20:30
Νετανιάχου: Η Χεζμπολάχ έχει αποθήκη όπλων κοντά σε αποθήκες καυσίμων στη Βηρυτό - Media

 

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε σήμερα την Χεζμπολάχ του Λιβάνου ότι έχει μια “μυστική” αποθήκη όπλων κοντά σε “αποθήκες” καυσίμων στη Βηρυτό, κάτι που μπορεί να προκαλέσει “νέα τραγωδία” σε περίπτωση έκρηξης.

Το Ισραήλ κατηγορεί εδώ και δύο χρόνια τη Χεζμπολάχ, σύμμαχο του Ιράν, ότι μετατρέπει ρουκέτες σε πυραύλους ακριβείας σε διαφορετικές εγκαταστάσεις στον Λίβανο, κυρίως σε μια εγκατάσταση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού.

Σε ομιλία του από την Ιερουσαλήμ που μεταδόθηκε σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Νετανιάχου παρουσίασε έναν χάρτη που δείχνει σύμφωνα με τον ίδιο, μια “μυστική αποθήκη όπλων” στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της σιιτικής οργάνωσης, κοντά στο αεροδρόμιο. Πρόκειται, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, για πυραύλους ακριβείας.

Διευκρίνισε ότι “αυτή” η αποθήκη βρισκόταν σε απόσταση “ενός μέτρου” από μια “εταιρία φυσικού αερίου” και πενήντα μέτρα από ένα “πρατήριο βενζίνης”.

Αναφερόμενος στη φονική έκρηξη που συγκλόνισε τη Βηρυτό στις αρχές Αυγούστου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, που είναι σε ανοιχτό πόλεμο με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, προειδοποίησε για μια “άλλη τραγωδία” σε περίπτωση έκρηξης αυτής της φερόμενης αποθήκης όπλων.

“Λέω στους κατοίκους της συνοικίας Τζναχ (νοτίως της Βηρυτού), πρέπει να ενεργήσετε τώρα, πρέπει να αντιταχθείτε σε αυτό, γιατί εάν εκραγεί θα είναι μια ακόμη τραγωδία”, δήλωσε ο Νετανιάχου μιλώντας στα αγγλικά.

“Λέω στον λαό του Λιβάνου: Το Ισραήλ δεν θέλει το κακό σας, αλλά το Ιράν το θέλει. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ σας έχουν θέσει σκόπιμα, εσάς και τις οικογένειές σας σε σοβαρό κίνδυνο”, πρόσθεσε.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος βρίσκονται τεχνικά σε κατάσταση πολέμου, και τα κοινά σύνορά τους, που περιπολούνται στην πλευρά του Λιβάνου από τη δύναμη του ΟΗΕ, παραμένουν το θέατρο σποραδικών περιστατικών.

Πέρυσι, οι σφοδρές ανταλλαγές πυρών στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών έφεραν στη μνήμη, την ιστορία μιας ημέρας, το φάντασμα του πολέμου του 2006 μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Από την έναρξη του πολέμου στη Συρία, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει πολλές αεροπορικές επιδρομές σε αυτήν τη χώρα, στοχεύοντας συγκεκριμένα μαχητές της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και ιρανικές δυνάμεις που υποστηρίζουν τον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ.

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