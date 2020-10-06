Γκρέμισαν τον τοίχο για να κλέψουν το κυλικείο στην Γκράβα (Video)

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Mία… κινηματογραφική διάρρηξη έλαβε χώρα σε κυλικείο σχολείου στο συγκρότημα της Γκράβας, με τον ιδιοκτήτη να καταγγέλλει στο OPEN TV πως οι δράστες τα «σήκωσαν» όλα, από τρόφιμα έως και τον πυροσβεστήρα.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» ο κ. Βλάχος, όταν έφτασε στο κυλικείο μαζί με τη μητέρα του, αντίκρισαν εικόνες που θα μπορούσαν να είναι βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία, καθώς οι δράστες όχι μόνο παραβίασαν την πόρτα αλλά έσπασαν κάγκελα, ακόμη και τον τοίχο, προκειμένου να καταφέρουν να μπουν στο κυλικείο και να αφαιρέσουν τόσο τα λίγα χρήματα που υπήρχαν εκεί, όσο και τρόφιμα.