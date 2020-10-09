«Φόβισε» ακόμα και το Fox News ο Τραμπ: Έβηχε στη διάρκεια συνέντευξης (Video)

Την ώρα που η δημοτικότητά του Αμερικανού προέδρου βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε θα προσπαθήσει να εκφωνήσει ομιλία το Σάββατο, πιθανότατα στην Φλόριντα, πολιτεία-κλειδί στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η συνέντευξη όπως που έδωσε τηλεφωνικά στο FOX NEWS τον πρόδωσε. Η φωνή του ακουγόταν βραχνή ενώ σε κάποια στιγμή έβηξε.

Το περιοδικό TIME με ακόμα ένα εξαιρετικό εξώφυλλο αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση του Λευκού Οίκου από πάνω ένα σύννεφο κορωνοϊού.

Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος της Bουλής έθεσε θέμα αμφισβήτησης της κατάστασης της υγείας του Αμερικανού προέδρου μέσω τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος.