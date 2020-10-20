search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 20:37
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2020 21:11

Νέα πρόκληση: Η Τουρκία ζητά με Νavtex την αποστρατικοποίηση Λήμνου, Σαμοθράκης και Άη Στράτη

20.10.2020 21:11
Νέα πρόκληση: Η Τουρκία ζητά με Νavtex την αποστρατικοποίηση Λήμνου, Σαμοθράκης και Άη Στράτη - Media

 

Νέες τουρκικές προκλήσεις απέναντι στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή που το Oruc Reis πλέει κοντά στο Καστελόριζο και πραγματοποιεί έρευνες, η Άγκυρα κλιμακώνει περαιτέρω τις ενέργειές της, εκδίδοντας δύο Νavtex, μέσω των οποίων αξιώνει την αποστρατικοποίηση της Λήμνου, της Σαμοθράκης και του Άη Στράτη.

Το βράδυ της Τρίτης, η τουρκική ηγεσία εξέδωσε αντι-NAVTEX με αφορμή ελληνικές ασκήσεις στο Αιγαίο, επικαλούμενη το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης της Λήμνου και του Άη Στράτη, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης, την οποία, να σημειώσουμε, έχει αμφισβητήσει δημοσίως πολλές φορές ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Τουρκία αμφισβητεί εδώ και δεκαετίες το δικαίωμα παρουσίας αμυντικών δυνάμεων πάνω στα νησιά του Αιγαίου, καταγγέλλοντας την Ελλάδα για παραβίαση των σχετικών συνθηκών.

Δείτε τις τουρκικές αντι-navtex:

Πηγή: ΣΚΑΙ

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 20:37
sofia_mitsotaki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: Δημοσίευσε το εισιτήριο από την πτήση της από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ – «Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα»

iran-polemos-texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: «ΗΠΑ και Ιράν απορρίπτουν την πιθανότητα εκεχειρίας»

ekkaabi11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-3: Πέρασε από το Παγκρήτιο με σφραγίδα Ελ Κααμπί

1 / 3