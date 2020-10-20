Νέα πρόκληση: Η Τουρκία ζητά με Νavtex την αποστρατικοποίηση Λήμνου, Σαμοθράκης και Άη Στράτη

Νέες τουρκικές προκλήσεις απέναντι στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή που το Oruc Reis πλέει κοντά στο Καστελόριζο και πραγματοποιεί έρευνες, η Άγκυρα κλιμακώνει περαιτέρω τις ενέργειές της, εκδίδοντας δύο Νavtex, μέσω των οποίων αξιώνει την αποστρατικοποίηση της Λήμνου, της Σαμοθράκης και του Άη Στράτη.

Το βράδυ της Τρίτης, η τουρκική ηγεσία εξέδωσε αντι-NAVTEX με αφορμή ελληνικές ασκήσεις στο Αιγαίο, επικαλούμενη το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης της Λήμνου και του Άη Στράτη, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης, την οποία, να σημειώσουμε, έχει αμφισβητήσει δημοσίως πολλές φορές ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Τουρκία αμφισβητεί εδώ και δεκαετίες το δικαίωμα παρουσίας αμυντικών δυνάμεων πάνω στα νησιά του Αιγαίου, καταγγέλλοντας την Ελλάδα για παραβίαση των σχετικών συνθηκών.

Δείτε τις τουρκικές αντι-navtex:

