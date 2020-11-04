Κορωνοϊός: Νορβηγοί επιστήμονες συλλέγουν σπέρμα από ασθενείς – Ερευνούν πιθανές επιπτώσεις στις επόμενες γενιές

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στη Νορβηγία -πρώτοι στον κόσμο- άρχισαν να συλλέγουν δείγματα σπέρματος από ασθενείς με Covid-19.
Στόχος τους είναι να μελετήσουν κατά πόσο η λοίμωξη από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 επηρεάζει την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος των ασθενών και τελικά μπορεί να επηρεάσει το ανοσοποιητικό σύστημα των απογόνων τους.
Μέχρι στιγμής 50 ασθενείς ηλικίας 30 έως 40 ετών έχουν δώσει σπέρμα, ενώ θα ακολουθήσουν άλλοι νεότεροι.
Μετά από 12 μήνες θα γίνει εκ νέου συλλογή σπέρματος από τα ίδια άτομα για να διαπιστωθούν τυχόν αλλαγές.
«Το ανοσοποιητικό σύστημα επηρεάζεται από λοιμώξεις όλων των ειδών. Θέλουμε να μελετήσουμε πώς επηρεάζεται από την Covid-19 και επίσης κατά πόσο η λοίμωξη αυτή έχει επιπτώσεις για τα ανοσοποιητικά συστήματα των μελλοντικών γενεών. Γι’ αυτό αποφασίσαμε, πέρα από το αίμα των ασθενών, να εξετάσουμε και το σπέρμα τους», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Σεσίλια Σβάνες, καθηγήτρια του Κέντρου Διεθνούς Υγείας του Πανεπιστημίου του Μπέργκεν.
Στην πρώτη μελέτη του είδους της σε ανθρώπους, η Σβάνες, σε συνεργασία με την καθηγήτρια Ρεμπέκα Κοξ του Κέντρου Γρίπης του ίδιου πανεπιστημίου, θέλουν να εξακριβώσουν αν η Covid-19 «εκπαιδεύει» το ανοσοποιητικό σύστημα με καλό ή κακό τρόπο.
«Προηγούμενες έρευνες σε ζώα έχουν δείξει ότι οι λοιμώξεις μπορούν να επηρεάσουν το ανοσοποιητικό σύστημα μιας μελλοντικής γενεάς τόσο με αρνητικό όσο και με θετικό τρόπο», ανέφερε η δρ Σβάνες.
Οι ερευνητές δεν μπορούν να περιμένουν, εωσότου οι ασθενείς με κορονοϊό αποκτήσουν παιδιά, έτσι ώστε να μελετήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα των ίδιων των απογόνων, γι’ αυτό θα μελετήσουν το σπέρμα των ασθενών και θα το συγκρίνουν με εκείνο ανθρώπων χωρίς Covid-19.
«Αν βρούμε σημαντικές αρνητικές αλλαγές στο σπέρμα, τότε υπάρχει πιθανότητα να συμβουλεύσουμε τους ανθρώπους να μην κάνουν παιδιά, προτού περάσει π.χ. ένας χρόνος από τη λοίμωξη Covid-19», τόνισε η Σβάνες.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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