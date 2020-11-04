Κορωνοϊός: Νορβηγοί επιστήμονες συλλέγουν σπέρμα από ασθενείς – Ερευνούν πιθανές επιπτώσεις στις επόμενες γενιές

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

στη Νορβηγία -πρώτοι στον κόσμο- άρχισαν να συλλέγουν δείγματα σπέρματος από ασθενείς με Covid-19.

Στόχος τους είναι να μελετήσουν κατά πόσο η λοίμωξη από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 επηρεάζει την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος των ασθενών και τελικά μπορεί να επηρεάσει το ανοσοποιητικό σύστημα των απογόνων τους.

Μέχρι στιγμής 50 ασθενείς ηλικίας 30 έως 40 ετών έχουν δώσει σπέρμα, ενώ θα ακολουθήσουν άλλοι νεότεροι.

Μετά από 12 μήνες θα γίνει εκ νέου συλλογή σπέρματος από τα ίδια άτομα για να διαπιστωθούν τυχόν αλλαγές.

«Το ανοσοποιητικό σύστημα επηρεάζεται από λοιμώξεις όλων των ειδών. Θέλουμε να μελετήσουμε πώς επηρεάζεται από την Covid-19 και επίσης κατά πόσο η λοίμωξη αυτή έχει επιπτώσεις για τα ανοσοποιητικά συστήματα των μελλοντικών γενεών. Γι’ αυτό αποφασίσαμε, πέρα από το αίμα των ασθενών, να εξετάσουμε και το σπέρμα τους», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Σεσίλια Σβάνες, καθηγήτρια του Κέντρου Διεθνούς Υγείας του Πανεπιστημίου του Μπέργκεν.

Στην πρώτη μελέτη του είδους της σε ανθρώπους, η Σβάνες, σε συνεργασία με την καθηγήτρια Ρεμπέκα Κοξ του Κέντρου Γρίπης του ίδιου πανεπιστημίου, θέλουν να εξακριβώσουν αν η Covid-19 «εκπαιδεύει» το ανοσοποιητικό σύστημα με καλό ή κακό τρόπο.

«Προηγούμενες έρευνες σε ζώα έχουν δείξει ότι οι λοιμώξεις μπορούν να επηρεάσουν το ανοσοποιητικό σύστημα μιας μελλοντικής γενεάς τόσο με αρνητικό όσο και με θετικό τρόπο», ανέφερε η δρ Σβάνες.

Οι ερευνητές δεν μπορούν να περιμένουν, εωσότου οι ασθενείς με κορονοϊό αποκτήσουν παιδιά, έτσι ώστε να μελετήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα των ίδιων των απογόνων, γι’ αυτό θα μελετήσουν το σπέρμα των ασθενών και θα το συγκρίνουν με εκείνο ανθρώπων χωρίς Covid-19.

«Αν βρούμε σημαντικές αρνητικές αλλαγές στο σπέρμα, τότε υπάρχει πιθανότητα να συμβουλεύσουμε τους ανθρώπους να μην κάνουν παιδιά, προτού περάσει π.χ. ένας χρόνος από τη λοίμωξη Covid-19», τόνισε η Σβάνες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ