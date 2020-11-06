search
06.11.2020 18:59

Η Γερμανία ξυπνάει και εξοπλίζεται: Αγοράζει 38 Eurofighter για την παραπαίουσα πολεμική αεροπορία της

Την έγκρισή της για ένα συμβόλαιο 5,4 δισ. ευρώ για την αγορά 38 μαχητικών Eurofighter από την Airbus έδωσε η επιτροπή προϋπολογισμού του γερμανικού κοινοβουλίου την Πέμπτη. Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των σχεδιασμών του γερμανικού υπουργείου Άμυνας για την προμήθεια μέχρι 93 μαχητικών Eurofighter και 45 F-18 από τη Boeing για την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας της χώρας.
 
Τα 38 Eurofighter προορίζονται να αντικαταστήσουν τα παλαιότερα γερμανικά Eurofighter, η επιχειρησιακή χρησιμότητα των οποίων είναι πλέον περιορισμένη, σύμφωνα με ειδικούς. Κατά τη γερμανική πολεμική αεροπορία τα νέα αεροσκάφη θα διαθέτουν τεχνολογία αιχμής, και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πλήγματα εναντίον χερσαίων στόχων. Οι τελικές αποφάσεις για τις αγορές μαχητικών αναμένονται μετά τις ομοσπονδιακές εκλογές της Γερμανίας, το επόμενο έτος.
Η υπουργός Άμυνας, Ανεγκρέτ Κραμπ- Καρενμπάουερ επιθυμεί αντικατάσταση των παλαιότερων Eurofighter με νέα αεροσκάφη, δεδομένου πως τα πρώτης γενιάς Eurofighter είναι σε υπηρεσία από το 2004 και πλέον έχουν αρχίσει να αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τη γερμανική πολεμική αεροπορία (Luftwaffe).
 

Νέο μαχητικό πολλαπλών ρόλων

Η Luftwaffe επιθυμεί ένα νέο μαχητικό πολλαπλών ρόλων, ικανό και για χρήση εναντίον χερσαίων στόχων, πέρα από χρήση εναντίον εχθρικών αεροσκαφών, εξοπλισμένο με την πιο σύγχρονη τεχνολογία ραντάρ. Κατά τη γερμανική πολεμική αεροπορία, θα πρόκειται για ένα «μεγάλο τεχνολογικό βήμα προς τα εμπρός στην ψηφιοποίηση», ενώ η Airbus υποστηρίζει πως το νέο Eurofighter Tranche 4 είναι το κορυφαίο μαχητικό που έχει να προσφέρει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη.
H γερμανική πολεμική αεροπορία έχει 140 Eurofighter Typhoon, που κατασκευάζονται από μια κοινοπραξία ευρωπαϊκών εταιρειών. Όπως σε πολλές περιπτώσεις οπλικών συστημάτων των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, τα γερμανικά Eurofighter αντιμετώπιζαν προβλήματα λόγω έλλειψης ανταλλακτικών, ενώ το 2018 το Der Spiegel είχε αναφέρει πως μόνο 4 μαχητικά ήταν έτοιμα για πολεμικές επιχειρήσεις. Το 2015 η Γερμανία είχε παύσει την προμήθεια Eurofighter λόγω τεχνικών προβληματισμών- εκείνη τη χρονιά το υπουργείο Άμυνας είχε αναφέρει πως περίπου τα μισά μαχητικά ήταν έτοιμα για πολεμικές επιχειρήσεις. Ωστόσο το 2019 το γερμανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως το 60% τους ήταν σε επιχειρησιακή κατάσταση και ότι το ποσοστό αυξανόταν.
 
Πηγή: HuffPost
