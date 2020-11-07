Τον εγκαταλείπουν και οι σύμμαχοί του – Fox News και New York Post παίρνουν αποστάσεις από τον Τραμπ

Το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News και η εφημερίδα New York Post, δύο από τα βασικά συντηρητικά μέσα ενημέρωσης που ελέγχονται από τον μεγιστάνα Ρούπερτ Μέρντοκ, έχουν πάρει τις τελευταίες ώρες αποστάσεις από τον Ρεπουμπλικάνο απερχόμενο Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για πρώτη φορά από το 2016.

“Το Fox News είναι άθλιο”: για πρώτη φορά την Πέμπτη το βράδυ στο Φοίνιξ της Αριζόνα υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου επιτέθηκαν στο τηλεοπτικό δίκτυο που θεωρείται εδώ και πέντε χρόνια αδιαμφισβήτητος σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.

Η αιτία: η ανακοίνωση του Fox News την Τρίτη το βράδυ της νίκης του Τζο Μπάιντεν στην Αριζόνα. Η ομάδα του Τραμπ ζήτησε από το τηλεοπτικό δίκτυο να την αποσύρει, αλλά μάταια, την ώρα που άλλα μέσα ενημέρωσης απέφυγαν να κηρύξουν νικητή στην αμφίρροπή πολιτεία αυτή, αναμένοντας την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων.

Έκτοτε το Fox News αντιμετωπίζει με μεγάλη επιφυλακτικότητα τις καταγγελίες της ομάδας του Ρεπουμπλικάνου προέδρου αλλά και του ίδιους για μαζική νοθεία στις εκλογές.

“Δεν έχουμε δει αποδείξεις” για νοθεία, δήλωσε ο Μπρετ Μπάιερ, ο πολιτικός δημοσιογράφος του Fox News με τη μεγαλύτερη θεαματικότητα. “Δεν μας έχουν δείξει τίποτα”.

Το Fox News “εγκαταλείπει” τον Τραμπ, αφού συνέβαλε στη νίκη του το 2016;

Ο καθηγητής επικοινωνίας στο πανεπιστήμιο DePauw, ο Τζέφρι ΜακΚόλ, υπενθυμίζει ότι το τηλεοπτικό δίκτυο είχε πάντα δύο πρόσωπα: Από τη μία μερικοί γνωστοί, υπερσυντηρητικοί παρουσιαστές και από την άλλη μια πιο μετρημένη σύνταξη.

Πολλοί δημοσιογράφοι του Fox , όπως ο συντονιστής της πρώτης τηλεμαχίας μεταξύ του Τραμπ και του υποψήφιου των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, ο Κρις Ουάλας είναι γνωστοί για τον επαγγελματισμό τους.

Ο Σον Χάνιτι, ο παρουσιαστής του τηλεοπτικού δικτύου που είναι γνωστός για τη στήριξή του στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, εκτίμησε την Πέμπτη το βράδυ ότι “οι Αμερικάνοι έχουν λόγους να έχουν υποψίες (…), να μην πιστεύουν τη νομιμότητα των αποτελεσμάτων αυτών”.

Για τον ΜακΚόλ η αντιμετώπιση του Fox News προς τον Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, όπως και η ανακοίνωση της επικείμενης νίκης Μπάιντεν στην Αριζόνα, μαρτυρούν “τις προσπάθειες που καταβάλει να λειτουργήσει όσο πιο ανεξάρτητα μπορεί από τους παρουσιαστές”.

Όμως ο Ρικ Πεκ, συγγραφέας του βιβλίου “Fox Populism” (“Ο λαϊκισμός του Fox”), οι αποστάσεις που παίρνει το τηλεοπτικό δίκτυο “ενδέχεται να αποξενώσουν κάποιους τηλεθεατές και να τους παρακινήσουν να πάνε σε άλλο, όπως το OAN”, το μικρό, νέο τηλεοπτικό δίκτυο που στηρίζει χωρίς επιφυλάξεις τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πίσω από το Fox News, η θεαματικότητα του οποίου φτάνει σε επίπεδο ρεκόρ για καλωδιακό δίκτυο –14,1 εκατομμύρια τηλεθεατές το βράδυ των εκλογών–, βρίσκεται ο μεγιστάνας Ρούπερτ Μέρντοκ.

Γνωστός για τις συντηρητικές του απόψεις, έχει αποδεχθεί εδώ και μήνες την ιδέα μιας νίκης του Μπάιντεν, σύμφωνα με το Daily Beast.

Όμως “δεν πιστεύω ότι η οικογένεια Μέρντοκ θα πάρει τηλέφωνο τη σύνταξη για να εξηγήσει στον Μπρετ Μπάιερ πώς πρέπει να καλύψει τη μία ή την άλλη ιστορία”, επισημαίνει ο ΜακΚόλ.

“Νιώθει τον πολιτικό άνεμο”

Η εφημερίδα New York Post, που επίσης ανήκει στον Μέρντοκ, “ενδέχεται να αντικατοπτρίζει πιο πιστά τις απόψεις του”, εκτιμά ο Ρις Πεκ. Σύμφωνα με εκείνον, ο μεγιστάνας “ασκεί πολύ μεγαλύτερο έλεγχο” στην Post απ’ ό,τι στο Fox News.

Καθώς αργεί η ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων, καθυστερώντας την ανακήρυξη του νικητή των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, η New York Post δεν έχει υιοθετήσει καμία από τις απόψεις της προεκλογικής ομάδας του Τραμπ για τη φερόμενη νοθεία.

Την Παρασκευή δύο άρθρα γνώμης που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα αναγνώριζαν ότι ο Τραμπ πιθανότατα θα χάσει τις εκλογές, ένα σενάριο το οποίο ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος απορρίπτει.

“Προς το παρόν ο Μέρντοκ νιώθει τον πολιτικό άνεμο”, εκτιμά ο Πεκ, καθηγητής στο πανεπιστήμιο της πόλης της Νέας Υόρκης. Και ο Τζο Μπάιντεν, ένας μετριοπαθής Δημοκρατικός, είναι κάποιος που μπορεί να ανεχθεί. “Ο Μπάιντεν δεν τρομάζει πολύ τους αμερικανικούς επιχειρηματικούς κύκλους”, εξηγεί ο ίδιος.