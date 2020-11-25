Ντιέγκο Μαραντόνα: Δείτε την ταινία του Κουστουρίτσα για τον «Θεό της μπάλας» (Video)

Παγκόσμια θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος του Nτιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, του «Θεού της μπάλας».

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του Ντιεγκό και οι εκρηκτικές αντιδράσεις του εντός και εκτός γηπέδων, αποτέλεσε το αντικείμενο της ταινίας του μεγάλου Εμίρ Κουστουρίτσα.

Η ταινία είναι μία μεταφορά της βιογραφίας του Αργεντινού ποδοσφαιριστή στη μεγάλη οθόνη και που είχε προκαλέσει πολλές συζητήσεις, καθώς έφερε στην επιφάνεια πολλές από τις… αδυναμίες του.

Δείτε ολόκληρη την ταινία του Εμίρ Κουστουρίτσα για τον «Θεό της μπάλας»:

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε μια εκτεταμένη περίληψη της ταινίας-ντοκιμαντέρ με ελληνικούς υπότιτλους